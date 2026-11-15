AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Estados Unidos le da tremenda goleada a Haití en la Nations League

Mauricio Pochettino saboreó la mayor goleada desde que tomó las riendas del equipo en 2024

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, fue expulsado y FIFA no le impuso sancion. El atacante es titular contra Belgica.
Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, cerró la paliza de su equipo contra Haití. AFP
AFP