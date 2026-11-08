¿Está preparado Sporting para disputar una semifinal? Esto dice Andrés Carevic

Luego de la derrota 2-0 de Sporting como visitante ante Alajuelense, la cual deja comprometido el liderato albinegro, Andrés Carevic, entrenador de los de occidente, explicó que, pese a caer, el equipo se desempeñó bien.

Una de los principales temas de la conferencia de prensa fueron las posibilidades de Sporting de competir en una semifinal por primera vez en su historia, especialmente luego de perder como visitante ante Saprissa y Alajuelense, dos posibles rivales.

Sobre esto, el estratega comentó que el primer objetivo del club es asegurar la clasificación y recalcó la competitividad del equipo.

“Yo creo que el primer objetivo y en lo que estamos enfocados es clasificar, ya que matemáticamente no lo estamos. Estamos arriba por todo el mérito que ha hecho el equipo peleando en los primeros puestos, pero creo que es parte de lo que hablamos: se pueden presentar estas situaciones y hay que aprender de ellas”, afirmó el argentino.

Luego agregó: “Hoy fuimos muy competitivos y tuvimos varias chances para irnos arriba en el marcador; no se dio, pero hay que aprender de estos detalles para hacer un buen partido en Inter y amarrar nuestra clasificación”.

Carevic volvió a asegurar que el plantel se comportó a la altura de las circunstancias y confesó que incluso felicitó a sus jugadores tras el encuentro.

“Sinceramente felicité a los jugadores, hicieron un muy buen partido. Fuimos muy competitivos antes del primer gol de ellos. Tuvimos cuatro chances muy claras para irnos arriba en el marcador y no las pudimos concretar, y ellos la primera que tuvieron en el segundo tiempo la concretaron; después con la expulsión se complicó el partido”, dijo el estratega.