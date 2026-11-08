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Puro Deporte

¿Está preparado Sporting para disputar una semifinal? Esto dice Andrés Carevic

Andrés Carevic, entrenador de Sporting, habló tras la derrota ante Alajuelense y recalcó la competitividad del equipo

07/11/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
El entrenador Andrés Carevic gira instrucciones en el partido entre Alajuelense y Sporting en el Estadio Alejandro Morera Soto, por el Torneo Apertura 2026. JOHN DURAN
Alejandro Cerdas