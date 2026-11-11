Esta es la millonaria cifra que la Municipalidad de Puntarenas invertirá en el Estadio Lito Pérez

La Municipalidad de Puntarenas adjudicó la remodelación de las graderías norte, este y oeste del Estadio Miguel Lito Pérez, donde Puntarenas FC actúa como local.

Según aparece en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el municipio porteño había presupuestado una cifra cercana a los ¢220 millones; sin embargo, la inversión final será de poco menos de ¢215 millones.

Tras dos ofertas, la empresa seleccionada fue Catawater Corporation, la cual ofertó un monto total de ¢214,6 millones.

En el cartel de licitación se explica que, en caso de presentarse algún atraso, se aplicará una penalización por cada día de demora hasta alcanzar un 25%, tope en el cual no se especifica qué ocurriría.

En total se licitaron tres apartados, todos otorgados a la misma compañía: servicios de construcción de una instalación deportiva, construcción de un edificio y un plano.

Sumado a esto, durante el pasado 4 de noviembre el Ministerio de Salud extendió el permiso sanitario de funcionamiento del estadio por ocho meses, debido a que este vencía en octubre.

Sin embargo, el permiso mantiene la restricción de aforo, pues el estadio porteño debe someterse a las mejoras estructurales para poder volver a operar al 100% en todas sus graderías.