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Esta es la millonaria cifra que la Municipalidad de Puntarenas invertirá en el Estadio Lito Pérez

La Municipalidad de Puntarenas hará una gran inversión para rehabilitar tres graderías del Estadio Lito Pérez

Lito Pérez
La Municipalidad de Puntarenas invertirá una suma millonaria en el Estadio Miguel "Lito" Pérez. Hamilton Ramírez
Alejandro Cerdas