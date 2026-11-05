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Puro Deporte

Puntarenas celebra una noticia clave para el equipo y su afición

El club vivió unos días de incertidumbre, pero el Ministerio de Salud le dio tranquilidad

Lito Pérez
El Estadio Miguel Lito Pérez posee el respaldo del Ministerio de Salud para efectuar en él las actividades deportivas, con aforo reducido. Prensa Puntarenas FC

Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín

Puntarenas FC recibió una noticia que llena de alegría a los aficionados del equipo. Sin duda, se trata de una novedad que brinda tranquilidad a la dirigencia y al cuerpo técnico del plantel.

El club vivió unos días de incertidumbre, sobre todo antes de disputar el partido de la fecha 13 del torneo contra Inter San Carlos, porque aún no contaba con la renovación del permiso de funcionamiento del estadio, cuya autorización corresponde al Ministerio de Salud.

Puntarenas recibió el aval y pudo utilizar el estadio. Ahora, la entidad gubernamental comunicó que el permiso fue renovado por ocho meses más.