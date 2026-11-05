Puntarenas celebra una noticia clave para el equipo y su afición

El club vivió unos días de incertidumbre, sobre todo antes de disputar el partido de la fecha 13 del torneo contra Inter San Carlos, porque aún no contaba con la renovación del permiso de funcionamiento del estadio, cuya autorización corresponde al Ministerio de Salud.
Puntarenas recibió el aval y pudo utilizar el estadio. Ahora, la entidad gubernamental comunicó que el permiso fue renovado por ocho meses más.
Ministro de Salud da noticia a Puntarenas
Los chuchequeros podrán seguir utilizando el recinto deportivo bajo las condiciones sanitarias y de seguridad actualmente autorizadas.
“Nos alegra que el estadio Lito Pérez pueda continuar siendo un punto de encuentro para la afición puntarenense. Sabemos lo que significa el fútbol para las comunidades y la pasión con la que se vive cada partido. Desde el Ministerio de Salud trabajamos para que las personas puedan disfrutar de estos espacios deportivos, procurando siempre que se cumplan las condiciones necesarias para proteger su salud y seguridad”, destacó el doctor Alexander Sánchez, Ministro de Salud.
El permiso, otorgado a la Municipalidad de Puntarenas para la realización de actividades deportivas, recreativas y culturales, permite que el escenario deportivo continúe recibiendo a la afición porteña bajo las medidas de protección establecidas por el Ministerio de Salud.
Entre las condiciones de la renovación destaca un aforo máximo de 1.740 personas, establecido por las autoridades sanitarias. Esta capacidad está sujeta al cumplimiento de las disposiciones vigentes y al uso de las graderías y filas autorizadas.
Actualmente, las graderías este y oeste cuentan con un aforo autorizado de 850 personas cada una, mientras que las graderías norte y sur tienen capacidades restringidas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por las autoridades sanitarias.