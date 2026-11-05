Puntarenas celebra una noticia clave para el equipo y su afición

Puntarenas FC recibió una noticia que llena de alegría a los aficionados del equipo. Sin duda, se trata de una novedad que brinda tranquilidad a la dirigencia y al cuerpo técnico del plantel.

El club vivió unos días de incertidumbre, sobre todo antes de disputar el partido de la fecha 13 del torneo contra Inter San Carlos, porque aún no contaba con la renovación del permiso de funcionamiento del estadio, cuya autorización corresponde al Ministerio de Salud.

Puntarenas recibió el aval y pudo utilizar el estadio. Ahora, la entidad gubernamental comunicó que el permiso fue renovado por ocho meses más.

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