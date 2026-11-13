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Esta es la estrella africana de 14 años que la Selección de Costa Rica enfrentará en el Mundial

La Selección de Costa Rica Sub-17 debutará en el Mundial ante Tanzania, donde milita un jugador de 14 años que ya está llamando la atención

El joven Dismas Athanasi, de 14 años, es la estrella de Tanzania Sub-17, que se medirá contra la Selección de Costa Rica en el Mundial Sub-17. En la foto, Athanasi recibiendo la bota de oro de la Copa Africana Sub-17.
El joven Dismas Athanasi, de 14 años, es la estrella de Tanzania Sub-17, que se medirá contra la Selección de Costa Rica en el Mundial Sub-17. En la foto, Athanasi recibiendo la Bota de Oro de la Copa Africana Sub-17. Instagram
Alejandro Cerdas