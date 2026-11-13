Esta es la estrella africana de 14 años que la Selección de Costa Rica enfrentará en el Mundial

La Selección de Costa Rica Sub-17, dirigida por Rándall Azofeifa, iniciará su participación en el Mundial de la categoría el próximo sábado 21 de noviembre a las 7 a. m. (hora de Costa Rica), cuando se enfrente a Tanzania en Doha, Catar.

En el encuentro ante los africanos estará presente el joven Dismas Athanasi, de 14 años, quien es la estrella de esta selección y, según medios internacionales, ya es seguido por varios clubes europeos.

Este futbolista fue pieza vital para que el combinado juvenil alcanzara la final de la Copa Africana de Naciones Sub-17 por primera vez en su historia, cayendo en penales ante Senegal.

El mediocampista fue el futbolista más joven en la historia del torneo organizado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF); además, logró ser el máximo goleador de la competencia con tres tantos.

Durante ese torneo, el joven, que mide 1,80 metros, conversó con la CAF en una entrevista y se mostró alegre y agradecido con sus compañeros y su país.

“Quiero agradecer a mis compañeros y cuerpo técnico, porque jugamos con unidad. Cuando marco no es solo para mí, es para el equipo y el país”, aseguró Athanasi.

También agregó: “Quiero agradecer a la Federación de Fútbol de Tanzania porque nos prepararon bien. También agradezco a todos los tanzanos porque han estado rezando por nosotros. El cuerpo técnico y jugadores han luchado juntos para conseguir este sueño”.

Además, el futbolista nacido a finales de diciembre de 2011 reveló si se siente presionado debido a su edad y compartió sus motivaciones en la cancha.

“No siento presión porque amo jugar al fútbol. Además, no juego solo para mí. Juego para ayudar al equipo a ganar y eso hace que disfrute todavía más el fútbol”, había dicho el joven.

Después de su estreno ante los tanzanos, la Tricolor continuará su camino en Doha frente a República de Irlanda el 24 de noviembre a las 6:30 a. m. y cerrará contra Brasil el 27 de noviembre a las 8 a. m.