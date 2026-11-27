Bolonia, Italia. España se clasificó a las semifinales de la Copa Davis al superar 2-0 a Austria este jueves en Bolonia, Italia, en una eliminatoria de cuartos de final en la que se dio el lujo de dar descanso a su estrella Carlos Alcaraz.

El rival de los españoles en la semifinal del sábado será Gran Bretaña, que dio la sorpresa del día al derribar 2-1 a la Alemania del número uno mundial Alexander Zverev, que da así por concluida su temporada.

En la otra semifinal, el viernes, la anfitriona Italia, sin el lesionado Jannik Sinner, se enfrentará a la República Checa.

Se frustró por lo tanto un reencuentro entre Alcaraz y Zverev, que se enfrentaron el domingo en la final del Masters, con triunfo para el primero.

La estrella española, número tres del ranking, logró ese trofeo en Turín a pesar de arrastrar problemas físicos en un muslo, motivo por el cual tuvo reposo este jueves, pensando en las rondas finales del fin de semana.

Jódar y Mérida cumplen

Carlitos forma parte del equipo que capitanea David Ferrer, quien sin embargo para el pulso ante los austríacos confió en otros jugadores para los enfrentamientos individuales.

Daniel Mérida (42º del mundo) abrió el baile dominando por un doble 6-4 a Joel Schwaerzler (170º) en una hora y diecinueve minutos.

Luego fue el turno para la revelación de la temporada, Rafa Jódar (10º), que dio el punto decisivo a España al superar 2-6, 6-0 y 6-1 a Jurij Rodionov (119º).

Austria no gana en Copa Davis a España desde 1995, en los años en los que tenía como estrella a Thomas Muster.

Gran Bretaña gana en el dobles

En el primer pulso del día en Bolonia, Gran Bretaña consiguió su boleto a semifinales al imponerse en el choque decisivo de dobles.

Allí Henry Patten (número 1 del mundo en dobles) y su compatriota Neal Skupski se impusieron por 6-2, 7-6 (8/6) en el partido decisivo ante otra pareja de especialistas en la disciplina, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Antes, Cameron Norrie (52º) sumó el primer punto británico al batir 6-3, 3-6, 6-2 al N.2 alemán, Jan-Lennard Struff (39º).

Alexander Zverev había equilibrado la eliminatoria al imponerse por 6-3, 6-2 a Arthur Féry (32º), semifinalista sorpresa del último Wimbledon, que ya había sido frenado por el alemán sobre la hierba londinense.

Los británicos se meten así por primera vez desde 2019 en las semifinales de una competición que han ganado en diez ocasiones.