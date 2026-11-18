Después del receso por la Fecha FIFA de noviembre, el partido entre Escorpiones y San Carlos marca la reanudación del Torneo de Apertura 2026, con el arranque de la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

Este juego entre el equipo de Andrés Arias y los Toros del Norte de Wálter Centeno será este viernes 20 de noviembre, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Rafael Bolaños, en Alajuela.

Si quiere ver este partido, la transmisión en exclusiva estará a cargo de Fox.

El juego resulta atractivo, en vista de que San Carlos no puede permitirse un paso en falso en su intención por entrar a las semifinales; mientras que Escorpiones busca puntuar lo más que pueda para no cerrar este torneo en el último lugar.

Si se da un vistazo a la tabla, Saprissa es líder con 31 puntos y Cartaginés tiene la misma cantidad de unidades. Sporting se encuentra en la tercera casilla con 30 puntos y Alajuelense es cuarto con 29 unidades.

En la quinta casilla se encuentra San Carlos, con 26 puntos, que en la última fecha recibirá a la Liga. En la parte de abajo, Herediano tiene 15 puntos, Escorpiones 13 y Pérez Zeledón es último, con 11 unidades.