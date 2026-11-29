El gol anulado a San Carlos en el partido ante Alajuelense fue tema de conversación en el programa Deporte Más, en canal 7 y Erick Lonis no se guardó nada.

Su posición es que no hubo falta del norteño Raúl Vidal sobre el guardameta rojinegro Washington Ortega.

“Eso no es falta y yo no estoy hablando del VAR, ni de la gente que opina, sino que hay gente que cree un mito que ha existido durante muchos años, que dice que el portero en el área chica es intocable, eso no es cierto. El portero disputa el balón con cualquier delantero o con cualquier cabeceador igual que cualquiera”, apuntó Erick Lonis.

Añadió que no es cierto que hay que proteger al arquero porque es intocable, sino que se trata de un mito que había.

El exfutbolista de Alajuelense, Pablo Izaguirre, preguntó que entonces qué es lo que ve el árbitro.

Fue entonces cuando Erick Lonis dijo que podían ilustrar lo ocurrido e invitó a Roy Myers a que lo acompañara para hacer una demostración en vivo con el balón, enseñando cuando hay falta y cuando no.

“No hay falta, no sé qué fue lo que vieron, pero bueno... El VAR se ha equivocado mucho, porque les voy a decir una cosa, la expulsión de Luis Díaz no fue expulsión, no sé qué vieron. Fueron al VAR, la revisan y no fue expulsión”, citó Erick Lonis.

Recordó que ya él había dicho lo que piensa del VAR y que todo el mundo se le fue encima.

“Yo dije que no creo en el VAR porque ahora habrá más gente repartiéndose responsabilidad. Yo prefiero al árbitro, que si se equivoca, es el árbitro, pero ahora, el que está arbitrando no es el árbitro, es el VAR”, reiteró.

Por su parte, Roy Myers dijo: “A mí lo que me ‘ahueva’ es la interpretación, pero no los culpo, por qué, porque no trabajan el videoanálisis. Ellos van al VAR, pero no es que están practicando”.

Fue entonces cuando Erick Lonis replicó que todos quienes estaban viendo el partido entre Alajuelense y Cartaginés dijeron de inmediato que no era expulsión de Luis Díaz.

Y de nuevo, Roy Myers apuntó: “Si yo voy a ver la jugada, yo no sé qué es lo que ellos están valorando para tomar esas decisiones, pero yo no puedo equivocarme viendo”.