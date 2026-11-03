¿Era penal? Comisión de Arbitraje da su sentencia en la acción más polémica del clásico entre Saprissa y Alajuelense

¿Se tenía que pitar penal sobre Ronaldo Cisneros por el empujón de Gerald Taylor en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense? La polémica no faltó.

Antes del inicio de la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026, la Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR y los videos de esa acción controversial en el pulso entre morados y rojinegros que terminó 0-0.

El análisis de la Comisión de Arbitraje indica que en las jugadas correspondientes a los encuentros Saprissa vs. Alajuelense y Pérez Zeledón vs. Puntarenas, los árbitros en campo determinaron dar continuidad al juego ante contactos entre defensores y atacantes dentro del área penal.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

