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¿Era penal? Comisión de Arbitraje da su sentencia en la acción más polémica del clásico entre Saprissa y Alajuelense

Vea lo que dijo la Comisión de Arbitraje, repase el video de la acción controversial y escuche los audios del VAR

Partido Saprissa Alajuela
El clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense generó mucho debate con respecto al arbitraje. Esta es la jugada entre Ronaldo Cisneros y Gerald Taylor. Alonso Tenorio
Fanny Tayver Marín

¿Se tenía que pitar penal sobre Ronaldo Cisneros por el empujón de Gerald Taylor en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense? La polémica no faltó.

Antes del inicio de la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026, la Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR y los videos de esa acción controversial en el pulso entre morados y rojinegros que terminó 0-0.

El análisis de la Comisión de Arbitraje indica que en las jugadas correspondientes a los encuentros Saprissa vs. Alajuelense y Pérez Zeledón vs. Puntarenas, los árbitros en campo determinaron dar continuidad al juego ante contactos entre defensores y atacantes dentro del área penal.