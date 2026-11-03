¿Era penal? Comisión de Arbitraje da su sentencia en la acción más polémica del clásico entre Saprissa y Alajuelense

¿Se tenía que pitar penal sobre Ronaldo Cisneros por el empujón de Gerald Taylor en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense? La polémica no faltó.
Antes del inicio de la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026, la Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR y los videos de esa acción controversial en el pulso entre morados y rojinegros que terminó 0-0.
El análisis de la Comisión de Arbitraje indica que en las jugadas correspondientes a los encuentros Saprissa vs. Alajuelense y Pérez Zeledón vs. Puntarenas, los árbitros en campo determinaron dar continuidad al juego ante contactos entre defensores y atacantes dentro del área penal.
No solo se analizó la acción entre Gerald Taylor y Ronaldo Cisneros, sino también un contacto similar que recibió el porteño Ulises Segura.
Detalla que, en ambos casos, la valoración arbitral consideró que el contacto producido no tuvo un impacto claro y directo que afectara la capacidad del atacante para ejecutar su remate a portería.
La Comisión señaló que estas decisiones se ajustan a los principios técnicos establecidos por la FIFA para la valoración de contactos en el área penal y recuerda que no todo contacto constituye una infracción.
“Para sancionar un penal es necesario determinar que la acción del defensor ha tenido una consecuencia real sobre la posibilidad del atacante de jugar el balón o ejecutar su acción de manera efectiva. En particular, los contactos con el tren superior deben valorarse considerando su intensidad, naturaleza y efecto sobre la acción del atacante”, citó.
También dijo que el análisis de las imágenes, junto con situaciones comparables observadas en competiciones internacionales de la FIFA, permite identificar una línea de interpretación consistente con estos principios.
Por lo tanto, indica que la valoración de las acciones debe centrarse en el impacto efectivo del contacto y no únicamente en su existencia.
“En las dos situaciones analizadas, el VAR revisó las decisiones arbitrales utilizando los criterios establecidos para su intervención. Al no identificarse un error claro y manifiesto ni una omisión de una infracción evidente, correspondía mantener la decisión original de los árbitros en campo. El VAR no debe sustituir la valoración arbitral por una interpretación diferente cuando la decisión adoptada se encuentra dentro de los parámetros técnicos aceptables”, apuntó.
Además, la Comisión de Árbitros aseguró que considera importante destacar que estas acciones fueron valoradas conforme a los principios establecidos por la FIFA y a los lineamientos técnicos nacionales.
Pues la consistencia en la aplicación de estos criterios es fundamental para garantizar una interpretación uniforme de las reglas de juego, fortalecer la confianza en el arbitraje y ofrecer claridad a todos los participantes de la competición.
“En las jugadas de la jornada 14, la decisión de dar continuidad al juego fue técnicamente correcta. Los contactos observados no reunieron los elementos necesarios para justificar la señalización de un penal y las revisiones del VAR no encontraron fundamentos suficientes para modificar las decisiones de campo”, afirmó la Comisión de Arbitraje presidida por Miguel Chacón.