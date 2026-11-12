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Puro Deporte

Equipos que no clasifican a semifinales reciben dinero de Unafut: ¿Cuánto les toca por la ‘taquilla solidaria’?

Unafut maneja un mecanismo de ayuda al final de cada torneo; vea cómo funciona

partido Escorpiones FC contra CS Herediano
Escorpiones, que está en el penúltimo lugar de la tabla, es uno de los clubes que se beneficia con la taquilla solidaria. Aquí en juego de la jornada 8 del Torneo de Apertura 2026, contra Herediano. Jonathan Jimenez Flores
Milton Montenegro