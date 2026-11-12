Equipos que no clasifican a semifinales reciben dinero de Unafut: ¿Cuánto les toca por la ‘taquilla solidaria’?

¿Se ha preguntado qué pasa con los equipos que no clasifican a las semifinales del campeonato nacional? ¿Cómo subsisten durante el tiempo en que no participan en la fiesta grande del torneo: semifinales, final y, si es el caso, gran final?

Solo cuatro clubes se aseguran taquillas que pueden ser millonarias tras finalizar la primera fase del campeonato. Los que llegan a la final de la segunda ronda suman otro ingreso y, si hay gran final, sume una taquilla más.

Entonces, se preguntará qué pasa con los que no alcanzaron los primeros cuatro lugares, es decir, los que terminaron del quinto al décimo puesto.

No quedan desamparados o, como decimos los ticos, a la mano de Dios, porque cuentan con una taquilla solidaria.

¿Qué es la taquilla solidaria?

Allan Fernández, jefe de prensa de la Unafut, explicó: “Las Normas de Competición de Liga Promerica establecen en su artículo noveno el mecanismo de taquilla solidaria. A través de este, los clubes locales deben aportar el 10% de la taquilla bruta de los partidos de semifinales, final y gran final. Estos recursos se distribuyen entre los equipos ubicados del quinto al décimo lugar de la tabla de posiciones, según los porcentajes reglamentarios, con bonificaciones adicionales para los clubes que finalicen en el quinto, sexto y sétimo lugar”.

¿Dinero para los árbitros?

Sin embargo, Felipe Medina, presidente de Puntarenas, equipo que se ubica en la sétima casilla con 19 puntos y sin opción de clasificar, aseguró que, al terminar el Apertura 2026, la Unafut no les entregará la taquilla solidaria, como lo ha hecho en otros años.

“Ese dinero que nos daban a los equipos se va a destinar ahora para capacitar a los árbitros. Pero ¿para qué capacitarlos si hacen las barbaridades (errores) que cometen en las canchas? Ese dinero no se les debería dar a ellos”, manifestó Medina.

La Nación le consultó a Allan Fernández si lo señalado por el jerarca porteño es correcto.

Fernández contestó que el mecanismo de taquilla solidaria se encuentra vigente.

El jerarca porteño no dijo de qué manera les comunicaron ese supuesto cambio en la taquilla solidaria.

¿Cómo se reparte?

Las Normas de Competición del campeonato establecen que la suma correspondiente al 10% de las taquillas de semifinales, final y gran final se distribuirá de la siguiente forma:

Equipos del quinto al noveno lugar: un 15,5% para cada uno del total recaudado mediante ese 10%.

Equipo en el décimo lugar: un 7,5%. Adicionalmente, habrá una bonificación por ubicación en la tabla para los equipos del quinto al sétimo lugar, de la siguiente manera: quinto lugar, un 7% adicional; sexto lugar, un 5% adicional; y sétimo lugar, un 3% adicional.

¿Cuánto recibe cada equipo?

Según Felipe Medina, presidente de Puntarenas, después de cada torneo, en diciembre o enero, la Unafut entregaba cerca de ₡12.000.000 a cada equipo (la cifra no la confirmó la Unafut). “Desde que nosotros estamos en primera, dan esa cantidad. Pero ahora se lo van a dar a los árbitros”, dijo Medina, aunque la Unión de Clubes sostiene lo contrario.