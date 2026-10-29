Entrenador argentino revela la increíble razón para rechazar a Keylor Navas hace 20 años

Ricardo Caruso Lombardi, entrenador y comentarista argentino, protagonizó hace casi 20 años una historia difícil de comprender con el arquero costarricense Keylor Navas. Cuando el guardameta tenía 20 años, el técnico rechazó su posible fichaje por Racing de Argentina.
Casi dos décadas después, Lombardi recordó lo ocurrido en una entrevista con el diario La Capital, de Rosario, ciudad en la que Navas vivió durante su paso por Newell’s Old Boys, equipo al que llegó en el primer semestre de 2025, luego de finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain a mediados de 2024 y pasar seis meses sin jugar.
Lombardi explicó que uno de los aspectos que no le convencieron de Navas fue su estatura. De hecho, todavía sostiene que ese detalle influyó en su decisión de no considerarlo como refuerzo.
“Estaba entre varios videos que me trajeron. Me llegó uno de Costa Rica. Te hablo cuando Keylor tenía 20 años. De por sí no me gustan los arqueros chiquitos. El único chiquito que tuve, que era un monstruo, fue Cristian Campestrini. Era una anguila saltando, una bestia, un arquero impresionante. A Cristian lo dirigí, pero la mayoría que tuve eran altos”, contó.
“Cuando lo vi en el video, y de Costa Rica para Racing no era fácil tampoco. Además, convocarlo por un video era una locura. No van a mostrar cuando le pasa una pelota por debajo de la pierna, van a poner imágenes de cuando la saca de un ángulo. El tema arquero es bravo. Después Keylor la rompió un poquito, ja, ja”, agregó.
Navas finalmente no llegó a Racing y viajó a España, donde se convirtió en figura con el Albacete y el Levante. En 2014 dio el salto más importante de su carrera al fichar por el Real Madrid, equipo con el que jugó hasta 2019 y ganó tres títulos de la Liga de Campeones de Europa.
Posteriormente, el costarricense pasó por el PSG y el Nottingham Forest antes de incorporarse a Newell’s. Lombardi también se refirió a la salida del guardameta del club rosarino.
“Es como que lo usó de trampolín. Lo sentí así. Una lástima porque la gente de Newell’s se porta bien. Cuando quieren a alguien o te tienen como ídolo, la gente es muy carismática, es como que vos te pegás a ellos. Creo que en Rosario son muy cálidos para el equipo que jueguen. La gente de Central con sus ídolos es igual, lo mismo que Newell’s con los suyos. Me parece a mí que no era la manera de manejar el tema. Debió tener un poco más de tacto y no irse así, de esta manera, porque la gente quedó muy dolida”, manifestó.
Keylor Navas dejó Newell’s a mediados de 2025, cuando Pumas de México mostró interés en ficharlo.