Entrenador argentino revela la increíble razón para rechazar a Keylor Navas hace 20 años

Ricardo Caruso Lombardi, entrenador y comentarista argentino, protagonizó hace casi 20 años una historia difícil de comprender con el arquero costarricense Keylor Navas. Cuando el guardameta tenía 20 años, el técnico rechazó su posible fichaje por Racing de Argentina.

Casi dos décadas después, Lombardi recordó lo ocurrido en una entrevista con el diario La Capital, de Rosario, ciudad en la que Navas vivió durante su paso por Newell’s Old Boys, equipo al que llegó en el primer semestre de 2025, luego de finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain a mediados de 2024 y pasar seis meses sin jugar.

Lombardi explicó que uno de los aspectos que no le convencieron de Navas fue su estatura. De hecho, todavía sostiene que ese detalle influyó en su decisión de no considerarlo como refuerzo.

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