Keylor Navas y Pumas tienen la obligación de ‘golpear’ a otro costarricense para seguir con vida en la Liga MX

Keylor Navas y Pumas de México ya no tienen margen para fallar. El equipo del arquero costarricense enfrentará este viernes, a las 9 p. m., al Puebla de Juan Pablo Vargas, en un duelo que los felinos necesitan ganar para acercarse nuevamente a los puestos de clasificación de la Liga MX.

Pumas ocupa el puesto 12 de la tabla con 17 puntos, mientras que Monterrey, que está en la octava posición, suma 20 unidades. Por eso, una victoria le permitiría al equipo de Navas acercarse a la zona de clasificación y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la liguilla.

Los Felinos vienen de empatar 1-1 contra Tigres, por lo que necesitan sumar de tres para seguir en la pelea.

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