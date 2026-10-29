Keylor Navas y Pumas tienen la obligación de ‘golpear’ a otro costarricense para seguir con vida en la Liga MX

Keylor Navas y Pumas de México ya no tienen margen para fallar. El equipo del arquero costarricense enfrentará este viernes, a las 9 p. m., al Puebla de Juan Pablo Vargas, en un duelo que los felinos necesitan ganar para acercarse nuevamente a los puestos de clasificación de la Liga MX.
Pumas ocupa el puesto 12 de la tabla con 17 puntos, mientras que Monterrey, que está en la octava posición, suma 20 unidades. Por eso, una victoria le permitiría al equipo de Navas acercarse a la zona de clasificación y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la liguilla.
Los Felinos vienen de empatar 1-1 contra Tigres, por lo que necesitan sumar de tres para seguir en la pelea.
La presión sobre Pumas es cada vez mayor, pues su afición ha dirigido sus críticas hacia Esteban Solari, entrenador del equipo, a quien ha silbado en los últimos encuentros disputados como local.
Sin embargo, Pablo Bennevendo, jugador de Pumas, aseguró en conferencia de prensa que el plantel está conforme con el trabajo del técnico argentino.
“El equipo ya comenzó a entender la idea del Tano (Solari), que a lo mejor nos costó entender al inicio; ya vendrán los resultados”, declaró.
Por su parte, el Puebla de Juan Pablo Vargas ocupa la posición 14 con 16 puntos, por lo que también necesita ganar para mantener sus posibilidades de acercarse a los puestos de clasificación.
En cuanto al duelo entre costarricenses, Vargas ya tuvo la oportunidad de anotarle a Navas en el pasado. Ocurrió en febrero anterior, cuando Pumas ganó 3-2. En aquel encuentro, el defensor marcó uno de los dos goles de su equipo con un certero remate de cabeza.