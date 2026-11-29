Orlando Sinclair, delantero de Saprissa, tiene un mes sin jugar con el equipo. Se ha perdido 4 fechas y para esta noche contra Inter San Carlos, tampoco jugará.

Saprissa llegó a su estadio para preparar el partido contra Inter San Carlos, pero Orlando no viajó con el plantel. Los morados estaban concentrados, viajaron todos juntos y del autobús no bajó Orlando Sinclair; el delantero no está con el equipo.

La ausencia del atacante genera dudas, sobre todo porque Sinclair termina contrato en diciembre y hasta el momento no ha firmado renovación con los tibaseños.

“Orlando ha tenido interés de equipos del extranjero, pero no hay ninguna decisión todavía, ni de parte de él y obviamente cuenta con nuestra oferta”, declaró Roberto Artavia, presidente de Saprissa, el miércoles pasado a Fox.

Pero ¿por qué Sinclair no está con el plantel, si ya estaba recuperado de la lesión que sufrió en el juego de visita en San Carlos?

“Esta semana él ha estado con normalidad con el equipo, pero simplemente en la concentración no se sintió seguro, no se sintió con comodidad, con confianza y entonces, por prevención, el cuerpo técnico decidió no usarlo para el partido de esta noche”, dijo Erick Sánchez, preparador físico de Saprissa, en la zona mixta del estadio morado.

Sánchez agregó que piensan en Sinclair para las semifinales.

“Hemos decidido que mejor hoy no le damos minutos y vamos a tenerlo listo ya para el primer partido de la semifinal”, indicó Sánchez.

Aparte de Sinclair, Mariano Torres, David Guzmán, Gerson Torres y Gerald Taylor finalizan contrato. Además, Fidel Escobar, cuyo ligamen también terminaba, renovó por dos años más.

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