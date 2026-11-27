El mensaje de Óscar Ramírez caló hondo en Liga Deportiva Alajuelense. El Macho afirma que ahora toca que el equipo se enoje, que saque el carácter y la casta que han distinguido a la institución en episodios determinantes a lo largo de su historia.

A lo interno del camerino rojinegro asumieron la advertencia de su entrenador con autocrítica y le dan la razón. Son ellos mismos, quienes toman las decisiones dentro del campo o fallan en alguna acción que tenían ensayada, los que ahora asumen el compromiso de no equivocarse en el que se convierte a hoy en el partido más importante.

No importa que en el horizonte inmediato aparezca la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Alajuelense y Cartaginés, con el primer pulso pactado para el miércoles 2 de diciembre en la Vieja Metrópoli y el encuentro definitivo cuatro días después en la Catedral.

Hoy, el tricampeón de Centroamérica frena de golpe cualquier distracción para concentrarse de lleno en el desafío de este sábado 28 de noviembre.

Ese duelo pactado para las 7 p. m. San Carlos, en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada. Para la Liga, la consigna es clara, pues le basta con no perder para sellar su boleto a las semifinales del Torneo de Apertura 2026, mientras que a los Toros del Norte solo les sirve dejarse la victoria para avanzar y dejar en el camino a Alajuelense.

Ese es el panorama límite que enfrenta el equipo del Macho y jugadores como Aarón Salazar, Celso Borges y Yeison Molina respaldan sin rodeos el llamado de atención de Óscar Ramírez, asumiendo que el margen de error se agotó tras dejar escapar los tres puntos en casa el lunes pasado.

El ‘Macho’ pide rebeldía

Aarón Salazar fue enfático en que la molestia interna debe transformarse en combustible competitivo para no repetir los fallos recientes en el área propia y rival.

“Tenemos que enojarnos, si teníamos la oportunidad de sellar esa clasificación en casa teníamos que hacerlo, no hay excusas, si teníamos el partido a nuestro favor. Ya con lo que pasó no podemos hacer nada, está en nuestras manos, pero por supuesto que va a ser bastante difícil allá en San Carlos, pero tenemos la oportunidad de hacerlo”, expresó Aarón Salazar.

Luis Díaz se encuentra habilitado para jugar contra San Carlos, en vista de que se determinó que hubo un error manifiesto en su expulsión. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

El defensor no eludió el peso del momento y señaló directamente al grupo de futbolistas como los únicos artífices de lo que ocurre sobre el césped.

“Toda la responsabilidad es de nosotros, somos los que estamos adentro, somos los que permitimos los goles, los que no hacemos los goles, los que no llegamos a cerrar una jugada. La responsabilidad es de nosotros”, sentenció con firmeza.

Esa misma lectura de rebeldía futbolística la comparte el segundo capitán abordo, Celso Borges, quien interpreta las palabras de Óscar Ramírez como una invitación a mostrar temple en la adversidad.

“Hay que ganar y hay que hacerlo bien, tenemos que jugar un buen partido allá para poder clasificar y yo creo que se refiere a esa rebeldía de ir en contra de todo un poco para poder sacarlo y toca a veces, a veces toca y hay que hacerlo bien por el bien de la institución”, apuntó Celso Borges.

El volante reconoció que el tropiezo del lunes anterior dolió en el seno del equipo, pero insistió en que la madurez del grupo pasa por adaptarse rápido y no renunciar a la idea de juego que los ha traído hasta esta instancia.

“Todos somos responsables y hay que hacer un buen partido allá para poder asegurar la clasificación. Nos hubiera encantado por supuesto ganar el lunes, pero cuando no es así, la vida tira estas cosas, hay que amoldarse y seguir para adelante”, explicó el mediocampista.

En ese juego del lunes quedó la impresión colectiva de que Alajuelense se cayó cuando salieron del campo Juan Pablo Añor y el mismo Celso Borges.

Ante eso, el 5 de la Liga dijo: “El equipo juega bien y tiene que seguir sobre esa línea, no salió, pero en otras ocasiones ha resultado y tenemos que seguir, no hay por qué mermar en estas situaciones de lo que queremos”.

Por su parte, Yeison Molina resaltó el peso de la camiseta rojinegra como el principal argumento para imponerse en una cancha históricamente compleja como la de Ciudad Quesada.

“Nos jugamos una clasificación bastante dura allá en San Carlos. Somos un equipo grande que tenemos que ir a cualquier cancha a jugar, a hacer nuestro fútbol, a intentar jugar lo que venimos haciendo”, manifestó Yeison Molina.

Su pensamiento es que el partido será bravo, como si se tratara de final y es que en realidad lo es, al tener en juego un boleto para las semifinales.

“Vamos para un partido muy fuerte, sabemos que San Carlos es un equipo que juega muy bien en casa, pero somos un equipo grande que tenemos que ir a jugar a cualquier cancha y Dios primero a sacar el resultado que queremos”, finalizó el defensor.