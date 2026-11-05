En Alajuelense se ilusionan con el liderato del Apertura 2026

En Alajuelense saben que los nueve puntos que quedan por disputar pueden acercarlos al liderato del Apertura 2026. Los manudos llegaron a 26 unidades, se ubican en la tercera posición de la clasificación y tendrán un duelo directo ante el líder este sábado, por lo que la distancia podría reducirse a un punto.
Sporting es primero con 30 puntos, mientras Cartaginés es segundo con 27, pero un duelo menos.
Además, un tropiezo de Cartaginés también metería a la Liga de lleno en la lucha por el primer lugar. La victoria 4-1 ante Escorpiones le permitió al cuadro rojinegro ganar confianza para un cierre en el que no puede darse el lujo de fallar.
“Ya le dije a mis compañeros: los partidos que vienen nos pueden dar el liderato o sacarnos de la clasificación, por lo que todos son finales para nosotros. No podemos ceder”, dijo el defensor Aarón Salazar a FUTV.
A Alajuelense le quedan tres compromisos: ante Sporting, Cartaginés y San Carlos.
Salazar explicó que Escorpiones supo complicarles el partido durante el primer tiempo, pero que el equipo logró quitarle el balón gracias a la intensidad en la marca.
“Un partido difícil. Para nosotros no hay partido fácil. Nos costó quitarles la pelota a Escorpiones; ellos tienen una forma de jugar en la que acumulan muchos jugadores en el mediocampo y, para quitarles el balón, se requiere orden”, acotó.
El defensor también aprovechó para destacar el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banquillo, entre ellos Ángel Zaldívar, quien anotó un gol, y Juan Pablo Añor, autor de un doblete.
“En otros momentos se nos ha criticado porque jugamos bien y no ganamos, porque el portero rival es la figura, llegamos 10 veces y no concretamos, pero ahora sí somos sólidos en la definición, estamos siendo certeros y ganamos los tres puntos”, finalizó.