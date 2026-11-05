En Alajuelense se ilusionan con el liderato del Apertura 2026

En Alajuelense saben que los nueve puntos que quedan por disputar pueden acercarlos al liderato del Apertura 2026. Los manudos llegaron a 26 unidades, se ubican en la tercera posición de la clasificación y tendrán un duelo directo ante el líder este sábado, por lo que la distancia podría reducirse a un punto.

Sporting es primero con 30 puntos, mientras Cartaginés es segundo con 27, pero un duelo menos.

Además, un tropiezo de Cartaginés también metería a la Liga de lleno en la lucha por el primer lugar. La victoria 4-1 ante Escorpiones le permitió al cuadro rojinegro ganar confianza para un cierre en el que no puede darse el lujo de fallar.

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