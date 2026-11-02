El Torneo Apertura 2026 entra en su etapa decisiva: estos partidos pueden cambiarlo todo

La definición del Apertura 2026 está al rojo vivo. El liderato está en juego y también los cuatro puestos de clasificación a las semifinales. Con 12 puntos por disputar, varios equipos mantienen opciones de terminar en el primer lugar, mientras que siete de los 10 clubes tienen aspiraciones reales de meterse entre los cuatro mejores. Otros dos todavía no están eliminados matemáticamente.
En el fondo de la tabla, el Municipal de Pérez Zeledón ya no tiene posibilidades matemáticas. El conjunto generaleño suma 10 puntos y, aunque gane los cuatro partidos que le restan, apenas llegaría a 22 unidades, una cifra que no le permitiría alcanzar a Alajuelense, que actualmente ocupa el cuarto puesto con 23.
Sin embargo, los sureños necesitan sumar para mejorar sus posibilidades de cara a la tabla acumulada, que dictará sentencia sobre el descenso el próximo semestre.
En la parte alta de la tabla, los próximos encuentros resultarán determinantes para definir tanto el liderato como los puestos de clasificación.
Actualmente, Cartaginés es el líder del certamen con 27 puntos, los mismos que tiene Sporting, pero con una menor diferencia de gol. Después aparecen Saprissa, con 25 unidades, y Alajuelense, con 23. San Carlos es quinto con 22 puntos, mientras que Puntarenas FC ocupa el sexto lugar con 19 e Inter San Carlos es séptimo con 18.
Este miércoles 4 de noviembre se disputará un duelo que puede empezar a marcar diferencias: Puntarenas FC enfrentará a San Carlos. Si los porteños ganan, llegarán a 22 puntos; si triunfan los norteños, alcanzarán las 25 unidades y darán un paso importante en la lucha por los puestos de clasificación.
Otro partido con influencia directa en la parte alta de la tabla será el que se disputará el próximo sábado en el estadio Alejandro Morera Soto, donde Alajuelense recibirá a Sporting.
El conjunto albinegro sigue en la lucha por el liderato y también busca asegurar su clasificación. Actualmente, tiene cuatro puntos de ventaja sobre el cuarto lugar, que ocupa la Liga.
En caso de conseguir una victoria, y dependiendo de los resultados de la jornada de entre semana, Alajuelense incluso podría tener la oportunidad de acercarse al primer puesto de la clasificación.
El domingo habrá otro enfrentamiento entre equipos involucrados en la pelea por los puestos de clasificación: Saprissa recibirá a Puntarenas FC.
Para el 22 de noviembre está programado otro partido que podría convertirse en una final anticipada por el liderato o por un lugar entre los cuatro primeros. Alajuelense enfrentará a Cartaginés en el Morera Soto, en un duelo que también comenzará a calentar el ambiente de cara a la final de la Copa Centroamericana.
La última jornada también tendrá dos encuentros que prometen emociones: Sporting contra Puntarenas FC y San Carlos frente a Alajuelense. Los porteños y los norteños podrían llegar con opciones de meterse entre los cuatro primeros, mientras que la Liga y Sporting buscarían cerrar en los puestos de privilegio.
El Apertura 2026 sigue completamente abierto. Con 12 puntos todavía en disputa, varios equipos tienen posibilidades de modificar el panorama de la clasificación.
Un caso aparte es el de Herediano y Escorpiones, que ocupan el octavo y noveno puesto, respectivamente. Los florenses están a nueve puntos del cuarto lugar y los belemitas a 10, por lo cual ya casi se despiden de cualquier opción de avanzar en este torneo.