El Torneo Apertura 2026 entra en su etapa decisiva: estos partidos pueden cambiarlo todo

La definición del Apertura 2026 está al rojo vivo. El liderato está en juego y también los cuatro puestos de clasificación a las semifinales. Con 12 puntos por disputar, varios equipos mantienen opciones de terminar en el primer lugar, mientras que siete de los 10 clubes tienen aspiraciones reales de meterse entre los cuatro mejores. Otros dos todavía no están eliminados matemáticamente.

En el fondo de la tabla, el Municipal de Pérez Zeledón ya no tiene posibilidades matemáticas. El conjunto generaleño suma 10 puntos y, aunque gane los cuatro partidos que le restan, apenas llegaría a 22 unidades, una cifra que no le permitiría alcanzar a Alajuelense, que actualmente ocupa el cuarto puesto con 23.

Sin embargo, los sureños necesitan sumar para mejorar sus posibilidades de cara a la tabla acumulada, que dictará sentencia sobre el descenso el próximo semestre.

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