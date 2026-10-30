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Puro Deporte

El recuento de la gran gesta de Cartaginés: tumbó a Olimpia y enloqueció a su afición a medianoche

Cartaginés vibró, conquistó Honduras y creó una percepción que hace soñar a su afición con un fin de año de ensueño

Futbolistas de Cartaginés celebraron en suelo hondureño su victoria contra el Olimpia de Honduras en las semifinales de la Copa Centroamericana.
Futbolistas de Cartaginés celebraron en suelo hondureño su victoria contra el Olimpia de Honduras en las semifinales de la Copa Centroamericana. ORLANDO SIERRA
Esteban Valverde

Hay días que marcan a un equipo. Así ocurrió con la derrota de Costa Rica en Denver, durante el partido de la nieve rumbo al Mundial de Brasil 2014, o con la reciente caída de la Selección Nacional ante Haití en la Liga de Naciones. En Cartaginés existe la percepción de que están viviendo un momento de esos: la noche en que eliminaron a Olimpia de la Copa Centroamericana los sumergió en un sueño del que nadie quiere despertar.

En la previa del compromiso, el entrenador brumoso, Amarini Villatoro, pareció calentar el duelo. En Honduras, algunos consideraron que sus declaraciones fueron una falta de respeto a la historia de Olimpia.

Johan Cortes de Cartaginés celebró arrodillado el pase a la final de la Copa Centroamericana.
Johan Cortés de Cartaginés celebró arrodillado el pase a la final de la Copa Centroamericana. (ORLANDO SIERRA/AFP)