‘Pasarás por cosas que no mereces’: el mensaje de Kevin Briceño tras su mala noche con el Cartaginés

El guardameta titular de Cartaginés, Kevin Briceño, se pronunció en sus redes sociales luego de la clasificación del cuadro brumoso ante Olimpia de Honduras, en las semifinales de la Copa Centroamericana.
Briceño tuvo un partido complicado frente al conjunto catracho, pues las dos anotaciones llegaron tras errores en sus intervenciones por la vía aérea. Sin embargo, Cartaginés logró sellar el pase a la final.
En Instagram, el arquero se mostró agradecido con sus compañeros por sacar la tarea y, además, compartió un mensaje de resiliencia.
“Pasarás por cosas que no mereces, pero te mostrarán lo fuerte que eres”, publicó el guardameta, oriundo de Guanacaste.
Posteriormente, dedicó unas palabras a sus compañeros.
“En tu tiempo, Dios, no en el mío. Los planes de Dios son perfectos y él tiene un tiempo para todo. Gracias a todos mis compañeros por el esfuerzo... Seguimos”, escribió.
Después del encuentro, el propio entrenador de Cartaginés, Amarini Villatoro, respaldó públicamente a Briceño.
“Entonces, no hay duda de lo que nos puede aportar. Le ha pasado a Dany (Carvajal) acá, que para mí son los mejores dos arqueros de la liga, Dany y Kevin. Y bueno, les ha pasado. Entonces, yo creo que están sujetos al error y más en un puesto tan importante como el arquero”, afirmó el estratega guatemalteco.