‘Pasarás por cosas que no mereces’: el mensaje de Kevin Briceño tras su mala noche con el Cartaginés

El guardameta titular de Cartaginés, Kevin Briceño, se pronunció en sus redes sociales luego de la clasificación del cuadro brumoso ante Olimpia de Honduras, en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Briceño tuvo un partido complicado frente al conjunto catracho, pues las dos anotaciones llegaron tras errores en sus intervenciones por la vía aérea. Sin embargo, Cartaginés logró sellar el pase a la final.

En Instagram, el arquero se mostró agradecido con sus compañeros por sacar la tarea y, además, compartió un mensaje de resiliencia.

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