El triunfo de Argentina por 7-0 ante Costa Rica no solo sirvió para que la Albiceleste cerrara el año con una victoria más que contundente. Este partido también le genera material a los estadígrafos.

Según reporta la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), este encuentro resultó más que especial para Emiliano Dibu Martínez, quien volvió a ser titular tras su ausencia en el encuentro frente a Uruguay en la Bombonera.

“El futbolista que actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra logró alcanzar el récord de Sergio Romero como el arquero con más vallas invictas en la historia del Seleccionado Nacional, con 47. De esta forma, queda a las puertas del liderazgo en solitario del podio que enorgullece a los guardametas nacionales”, señaló la AFA en su página electrónica.

Los registros oficiales indican que Emiliano Martínez se encuentra empatado con Romero al tener la misma cantidad de arcos en cero, pero hay una diferencia, ya que Martínez debutó bajo los tres palos de la Mayor en junio de 2021 y tiene 71 encuentros disputados, contra los 96 del subcampeón del Mundo en Brasil 2014.

“Esto representa un 65,71% de vallas invictas, contra el 48,96% de su antecesor en el arco argentino. Por otra parte, el podio lo completa Roberto Abbondanzieri (integrante del Mundial de Alemania 2006) con 22”, detalló la AFA.