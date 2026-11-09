AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

El mensaje de Jafet Soto a Bryan Ruiz porque Herediano no tiene convocados a la Selección de Costa Rica

Jafet Soto fue muy directo sobre los jugadores de Herediano, Bryan Ruiz y la Selección de Costa Rica

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
Bryan Ruiz cuenta con el apoyo de Jafet Soto, así como de todos los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Lilly Arce
Fanny Tayver Marín