El mensaje de Jafet Soto a Bryan Ruiz porque Herediano no tiene convocados a la Selección de Costa Rica

En la primera convocatoria de Bryan Ruiz como técnico permanente de la Selección de Costa Rica no contempló a ningún integrante del Club Sport Herediano.

¿Qué piensa Jafet Soto de eso? La pregunta se la efectuaron en la rueda de prensa posterior al partido en el que Herediano empató 1-1 contra Inter San Carlos.

Lo primero que expresó es que no le preocupa, porque falta mucho tiempo para el Mundial.

“Me preocuparía o me sorprendería si para el Mundial 2030 no tuviésemos una buena cantidad de jugadores o legionarios. Creo que con el nombre de Bryan Ruiz en la Selección, los ojos del mundo pueden voltear a ver a Costa Rica y podemos colocar a jugadores del medio nacional que puedan colocarse internacionalmente por recomendación del propio Bryan, en diferentes lugares donde él jugó y que le vienen bien al fútbol nacional”, manifestó Jafet Soto.

Después de eso, incluso hasta le dio la razón a Bryan Ruiz en no llamar a ningún futbolista del Team.

“No hemos hecho los méritos suficientes para tener convocados. En el fútbol hay momentos. Para la eliminatoria de 2022 llegamos a tener de ocho, nueve y hasta once convocados. Y fueron al Mundial ocho.

”Hoy hay ocho de Alajuelense porque son jugadores que él conoce, y ahorita lo que queda es apoyar al entrenador de la Selección Nacional en sus convocatorias y como club apoyarlo al máximo para que todo salga bien, porque el que gana es Costa Rica”, apuntó Jafet Soto.