El mensaje de Douglas López tras eliminar a Olimpia: ‘Sabe rico porque nos menospreciaron mucho’

Un sector de la prensa hondureña creó un ambiente de polémica en la previa del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana. En diferentes programas locales aseguraron que Olimpia remontaría con facilidad el 1-0 que había conseguido Cartaginés en Costa Rica.

Sin embargo, el compromiso terminó 2-2, resultado que permitió a los brumosos avanzar a la final y conseguir cuatro puntos en la serie, contra solo uno de los olimpistas.

Douglas López, volante de Cartaginés y mundialista con la Selección de Costa Rica en 2022, reconoció que eliminar a Olimpia fue una sensación muy satisfactoria.

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