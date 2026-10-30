AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

El mensaje de Douglas López tras eliminar a Olimpia: ‘Sabe rico porque nos menospreciaron mucho’

El volante de Cartaginés Douglas López no se guardó nada al explicar su sensación de eliminar al Olimpia de Honduras en la Copa Centroamericana

Johan Cortes de Cartaginés celebró arrodillado el pase a la final de la Copa Centroamericana.
Johan Cortés de Cartaginés celebró arrodillado el pase a la final de la Copa Centroamericana. ORLANDO SIERRA
Esteban Valverde

Un sector de la prensa hondureña creó un ambiente de polémica en la previa del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana. En diferentes programas locales aseguraron que Olimpia remontaría con facilidad el 1-0 que había conseguido Cartaginés en Costa Rica.

Sin embargo, el compromiso terminó 2-2, resultado que permitió a los brumosos avanzar a la final y conseguir cuatro puntos en la serie, contra solo uno de los olimpistas.

Douglas López, volante de Cartaginés y mundialista con la Selección de Costa Rica en 2022, reconoció que eliminar a Olimpia fue una sensación muy satisfactoria.