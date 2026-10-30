El mensaje de Douglas López tras eliminar a Olimpia: ‘Sabe rico porque nos menospreciaron mucho’

Un sector de la prensa hondureña creó un ambiente de polémica en la previa del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana. En diferentes programas locales aseguraron que Olimpia remontaría con facilidad el 1-0 que había conseguido Cartaginés en Costa Rica.
Sin embargo, el compromiso terminó 2-2, resultado que permitió a los brumosos avanzar a la final y conseguir cuatro puntos en la serie, contra solo uno de los olimpistas.
Douglas López, volante de Cartaginés y mundialista con la Selección de Costa Rica en 2022, reconoció que eliminar a Olimpia fue una sensación muy satisfactoria.
“Sabe rico, como se dice, porque la gente de allá nos menospreció mucho y no nos dieron el lugar que tenemos en la actualidad”, sentenció en declaraciones a Fox.
Actualmente, Cartaginés suma 24 puntos en el torneo nacional y ocupa la segunda posición de la clasificación, con la misma cantidad de unidades que el líder, Saprissa. Los brumosos solamente están por debajo de los morados por diferencia de gol.
En la Copa Centroamericana, el equipo costarricense también ha firmado un recorrido destacado: eliminó a Saprissa y ahora a Olimpia, además de superar una fase de grupos complicada, en la que tuvo como rivales al Municipal de Guatemala y a Motagua de Honduras.
Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, también profundizó sobre el tema y destacó que en Honduras no valoraron la calidad del rival que tenían enfrente.
“A veces uno se engancha, pero allá se pasaron un poco, menospreciaron el trabajo de este equipo y los jugadores que tenemos”, acotó.
Otra de las figuras brumosas, Geancarlo Castro, destacó que el equipo debe mantenerse concentrado, pues todavía tiene objetivos importantes por disputar tanto en el torneo nacional como en el internacional.
“Solo queda estar concentrados. El momento que vivo y vivimos es muy bueno, pero debemos ir juego a juego”, manifestó a Fox. El futbolista también recalcó que todavía no tiene novedades sobre su futuro.
Cartaginés enfrentará a Alajuelense el 2 y 6 de diciembre en la final del certamen regional.