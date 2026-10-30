Cartaginés vs. San Carlos: Hora y canal para no perderse este juego

El Club Sport Cartaginés todavía no se despierta de ese dulce sueño que está viviendo como finalista de la Copa Centroamericana de Concacaf, pero ya este domingo 1.° de noviembre vuelve a jugar y lo hará en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.

Cartaginés y San Carlos se miden este domingo, a las 11 a. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza. El partido podrá verse a través de FUTV y es un juego de esos que hay que verlos.

Los brumosos quieren ese primer lugar; mientras que los Toros del Norte también buscan regresar cuanto antes a zona de clasificación.

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