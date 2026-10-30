Aficionados del Cartaginés recibieron al equipo con un gran festejo tras la hazaña en Honduras

Un juego de pólvora iluminó el cielo de la Vieja Metrópoli este jueves a las 8:57 p. m., para recibir a los jugadores del Club Sport Cartaginés que regresaron victoriosos de Honduras tras obtener el pase a la final de la Copa Centroamericana.

El plantel llegó en dos buses desde el aeropuerto Juan Santamaría, luego de eliminar al Olimpia el miércoles, en suelo catracho. Por segunda noche consecutiva, una gran cantidad de aficionados se reunió en la Plaza Mayor y la calle frente a la municipalidad para celebrar el histórico boleto.

Un clima espléndido y el asueto en la ciudad por la firma de la Independencia contribuyeron a la celebración. Hubo una faroleada desde las 5 p. m. y la gente se quedó para esperar al equipo.

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