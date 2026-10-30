Aficionados del Cartaginés recibieron al equipo con un gran festejo tras la hazaña en Honduras

Un juego de pólvora iluminó el cielo de la Vieja Metrópoli este jueves a las 8:57 p. m., para recibir a los jugadores del Club Sport Cartaginés que regresaron victoriosos de Honduras tras obtener el pase a la final de la Copa Centroamericana.
El plantel llegó en dos buses desde el aeropuerto Juan Santamaría, luego de eliminar al Olimpia el miércoles, en suelo catracho. Por segunda noche consecutiva, una gran cantidad de aficionados se reunió en la Plaza Mayor y la calle frente a la municipalidad para celebrar el histórico boleto.
Un clima espléndido y el asueto en la ciudad por la firma de la Independencia contribuyeron a la celebración. Hubo una faroleada desde las 5 p. m. y la gente se quedó para esperar al equipo.
Los jugadores llegaron escoltados por la Fuerza Pública, que le iban abriendo paso a los buses en medio de la muchedumbre. Los futbolistas saludaron desde las ventanillas pero no se bajaron, por el cansancio después de la gira a Honduras.
Alexander Vega es un guatemalteco que llegó al país desde el martes; ayer estuvo en la capital y se trasladó a Cartago a conocer y ver el recibimiento que le tenían al equipo que guía su coterraneo Amarini Villatoro.
“Es excelente esta fiesta y venir apoyar al equipo, esto es fruto del esfuerzo de Amarini, que es muy humilde, trabajador, le gusta transmitir esa mentalidad ganadora. Él estudia muy bien las estrategias, que siga así de sabio en la estrategia táctica”, dijo el chapín convertido en cartaginés por un día.
El equipo volverá a la actividad el próximo domingo a las 11 a. m. ante San Carlos, por el Torneo Apertura 2026. En tanto, la final de la Copa Centroamericana será el 2 y 6 de diciembre próximos.
Los aficionados brumosos se ilusionan con la posibilidad de un doblete histórico que ilumine sus vitrinas centenarias.