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Puro Deporte

Aficionados del Cartaginés recibieron al equipo con un gran festejo tras la hazaña en Honduras

Los jugadores del Cartaginés festejaron con su afición en el centro de la Vieja Metrópoli, tras obtener el pase a la final de la Copa Centroamericana

Uno de los buses con los jugadores de Cartaginés llega al epicentro de la celebración frente a la municipalidad, con gran algarabía de los aficionados tras el pase a la final de la Copa Centroamericana.
Uno de los buses con los jugadores de Cartaginés llega al epicentro de la celebración frente a la municipalidad, con gran algarabía de los aficionados tras el pase a la final de la Copa Centroamericana. Keyna Calderón

Fanny Tayver Marín y Keyna Calderón

Un juego de pólvora iluminó el cielo de la Vieja Metrópoli este jueves a las 8:57 p. m., para recibir a los jugadores del Club Sport Cartaginés que regresaron victoriosos de Honduras tras obtener el pase a la final de la Copa Centroamericana.

El plantel llegó en dos buses desde el aeropuerto Juan Santamaría, luego de eliminar al Olimpia el miércoles, en suelo catracho. Por segunda noche consecutiva, una gran cantidad de aficionados se reunió en la Plaza Mayor y la calle frente a la municipalidad para celebrar el histórico boleto.

Un clima espléndido y el asueto en la ciudad por la firma de la Independencia contribuyeron a la celebración. Hubo una faroleada desde las 5 p. m. y la gente se quedó para esperar al equipo.