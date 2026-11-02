AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

El lamento de Óscar ‘Macho’ Ramírez en el clásico: ‘Queríamos más’

Esto dijo Óscar Ramírez luego del clásico entre Saprissa y Alajuelense

Saprissa vs. Alajuelense
Óscar Ramírez dio sus conclusiones tras el clásico en Tibás. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín

Óscar Ramírez entiende la disconformidad de sus jugadores, porque él también quería que Liga Deportiva Alajuelense le ganara a Saprissa, en un clásico nacional que terminó 0-0 en el Estadio Ricardo Saprissa, en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.

Esto es lo que dijo el Macho en la rueda de prensa posterior al clásico, el único partido de la fecha en el que no hubo anotaciones:

- Sus jugadores no salieron contentos, ¿usted qué piensa del resultado?