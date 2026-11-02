El lamento de Óscar ‘Macho’ Ramírez en el clásico: ‘Queríamos más’

Óscar Ramírez entiende la disconformidad de sus jugadores, porque él también quería que Liga Deportiva Alajuelense le ganara a Saprissa, en un clásico nacional que terminó 0-0 en el Estadio Ricardo Saprissa, en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.

Esto es lo que dijo el Macho en la rueda de prensa posterior al clásico, el único partido de la fecha en el que no hubo anotaciones:

- Sus jugadores no salieron contentos, ¿usted qué piensa del resultado?

- Queríamos más, pero también uno en la cancha viendo en sí el partido, creo que nos pesa el desgaste del jueves y aún así supimos manejar, tal vez no con el balón. En el segundo tiempo arrancamos mejor y luego fue el ida y vuelta. Algo importante fueron los cambios y casi nos llevamos el triunfo, pero en el primer tiempo nos costó con balón. Mantuvimos el orden, queríamos un poquito más, pero el empate nos da para estar en la pelea y ver cómo descansamos esta gente.

- El rival tenía algunas bajas. ¿Era una oportunidad para que la Liga golpeara?

- La intención era buscar más, pero dadas las circunstancias, casi no pudimos trabajar nada. No es excusa, es que a como está el torneo, un día vale mucho. Era una oportunidad, pero los muchachos ya los vieron, los muchachos de Saprissa estaban a cero kilómetros. Cuando ves que al grupo le cuesta, es por el tema del jueves.

- Tomando en cuenta el empate, ¿cómo ve la parte numérica en la tabla?

- El tema era ese, buscar el momento, porque entre más se acerca, es más difícil. El último partido nos toca en San Carlos y uno piensa en llegar con diferencia, igual ellos deben estar pensando. Son partidos bravos, esto va a estar así hasta el final.

- El cierre de la Liga incluye la final de Copa Centroamericana. ¿Cómo ve a su equipo?

- Dependemos de nosotros, los partidos son directos y se nos mete el tema de la Centroamericana y no sé la convocatoria (de la Selección), si nos van a llamar gente. Estamos lidiando con eso, la gente que está atrás da el do de pecho y se ve en los entrenamientos, la instensidad y las ganas.

- Usted habla de un ambiente positivo, ¿se vio reflejado?

- Cuando hablo del entorno, es el ambiente grupal. Optamos por meter a Esteban Cruz y ver que va a entrar y Ángel Zaldívar lo estaba aconsejando, eso refleja un grupo unido. Los grandes campeones son de esas situaciones, donde predomina lo colectivo y no lo individual.

- La última vez que Alajuelense fue campeón sin ser líder fue en 2013. ¿Le preocupa eso?

- No sé, dadas las dificultades de lidiar con dos torneos hay que saber moverse y hasta el momento está funcionando. En la Centroamericana fue al revés, fuimos a ganar afuera. El equipo tiene ese espíritu y no lo ha perdido. ¿Por qué meter miedo? Déjenos resolver.

- ¿Le alcanzará para lograr los dos campeonatos?

- Vea, creo que estoy hablando cosas a lo interno como lo de Zaldívar y eso tiene valor, uno ve sensaciones, cositas, puede pasar al contrario, pero no hay que dejarse, tenemos carácter y rebeldía. El receso creo que nos caerá bien. El partido con Escorpiones es complejo y el mismo Sporting. A partir de ahí ya podría contestar cómo estamos.