El insólito error de Leonel Moreira ante Alajuelense... ¡No podía tocar la bola con la mano! (video)

El arquero de Sporting, Leonel Moreira, protagonizó una de las jugadas más curiosas en el partido que Alajuelense ganó 2-0 esta noche de sábado, en un duelo que pone el liderato al rojo vivo.

El portero tocó la pelota con la mano fuera del área al minuto 80, cuando el encuentro iba 1 a 0. No había ningún rival presionándolo, tan solo se lo pasó a Ariel Soto para iniciar una jugada.

Sería un pasaje totalmente normal en el fútbol, solo que había un problema: el árbitro central Keylor Herrera no pitó nada previamente, por lo cual la pelota estaba en juego cuando Moreira usó la mano.

De inmediato, Herrera, que miraba muy atento la secuencia, señaló el insólito tiro libre a favor de los rojinegros.

Los jugadores de Sporting quizás se confundieron porque en una acción anterior reclamaban una falta sobre Alex López que no se señaló. En cualquier caso, Alajuelense obtuvo un peligroso disparo frente al área, por una infracción que se aprende desde el primer día de jugar fútbol: la pelota no se toca con la mano. Y si es el guardameta, solo cuando está dentro del área.

Finalmente, en otra jugada posterior la Liga anotó de penal por medio de Ángel Zaldívar (el primero había sido de Kenyel Michel) para consolidar el marcador final.

Vea a continuación la extraña jugada frente al área de Sporting en el duelo disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto.