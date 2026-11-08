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Puro Deporte

El insólito error de Leonel Moreira ante Alajuelense... ¡No podía tocar la bola con la mano! (video)

Leonel Moreira, portero de Sporting, tuvo un lapsus en el partido ante Alajuelense que le deparó al rival un tiro libre

07/11/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Lionel Moreira observa el balón en el fondo, ante el festejo de los jugadores de Alajuelense en la victoria ante Sporting este sábado por el Torneo Apertura 2026. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín