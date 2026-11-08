El enojo de Wálter Centeno no es solo con Bryan Ruiz: ‘Puede pasar cualquier cosa con el VAR’

Wálter Centeno no solo está molesto con Bryan Ruiz porque convocó a la Selección de Costa Rica al portero suplente de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, y que no incluyó en la lista final para los amistosos contra Ecuador y Argentina al brumoso Kevin Briceño ni al norteño José David Vega.

Paté sabía que ese empate entre San Carlos y Pérez Zeledón, en el Estadio Carlos Ugalde, era un mal resultado para su equipo. Y tenía algunas cosas que decir del arbitraje, específicamente del VAR.

“Seguir creyendo en los muchachos como hasta el último partido, no podemos dejar todo así, faltan dos partidos y puede pasar cualquier cosa; puede pasar cualquier cosa con el VAR, en este país pasa cualquier cosa. Hay que esperar y jugar los dos partidos que quedan. Nada que hacer”, afirmó Wálter Centeno.

En el partido, el equipo de de Paté generó 22 llegadas a marco y aunque hizo todo por ganar, no lo consiguió.

“Ha sido uno de los partidos donde me dejan sin hablar, porque están jugando bien, porque están disfrutando y era parte del plan. Sabíamos que el otro equipo iba a hacer eso. Fueron 22 llegadas contra una... Quedan estos 15 días para trabajar eso. En sí el juego ellos lo tienen, esperar, descansar un poco y luego bien”, citó.

En una de las consultas, un periodista le indicó que lo notaba enojado con el VAR. Ante eso, Wálter Centeno indicó: “¿Enojado con el VAR? Diay, no sé... Hay otros temas. Yo no busco excusas, hay mucho manoseo, hay llamadas y todo es muy extraño y no sé, me parece”.

Después del receso por la fecha FIFA de noviembre, San Carlos visitará el 20 de noviembre a Escorpiones y nueve días después recibirá a Alajuelense.