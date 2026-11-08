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El enojo de Wálter Centeno no es solo con Bryan Ruiz: ‘Puede pasar cualquier cosa con el VAR’

Wálter Centeno se refirió al VAR y afirmó que ‘hay mucho manoseo, hay llamadas y todo es muy extraño’

Wálter Centeno estaba molesto luego del empate entre San Carlos y Pérez Zeledón.
Wálter Centeno estaba molesto luego del empate entre San Carlos y Pérez Zeledón. Prensa San Carlos
Fanny Tayver Marín