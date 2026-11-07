El difícil aterrizaje del portero Vozinha en su aventura en Chile

Santiago, Chile. Vozinha, guardameta de la selección de Cabo Verde y protagonista del Mundial 2026, llegó como estrella a Colo Colo de Chile. Pero tres meses después de su fichaje, el veterano portero apenas ha jugado y sufre en carne propia el peso de la fama.

Josimar José Évora Dias tuvo una extraordinaria presentación en la fase de grupos de la Copa del Mundo, cuando su debutante equipo empató ante campeones del mundo como España y Uruguay. Y fue eliminado posteriormente en dieciseisavos de final por la Argentina de Lionel Messi en un agónico 3-2 en la prórroga.

Semanas después, el arquero de 40 años fichó por Colo Colo, el club más popular y ganador de Chile. En su presentación en el Estadio Monumental de Santiago estuvo rodeado de miles de personas, fuegos artificiales y los principales trofeos en la historia del equipo.

Desde entonces, Vozinha participó en campañas publicitarias con grandes marcas como Adidas, Pepsi o Red Bull y asistió a la gala del Balón de Oro en Londres, donde logró el sexto lugar en el premio Lev Yashin al mejor portero de la temporada.

Pero en el rubro deportivo apenas se mostró. Tardó casi un mes en debutar y jugó hasta ahora solo cinco de los 14 partidos que disputó el club, único cuadro chileno en ganar la Copa Libertadores (1991).

Los Albos pueden ganar anticipadamente la liga el domingo, cuando visiten a Ñublense. El caboverdiano puede estar en la banca de nuevo. De ganar la estrella, Colo Colo obtendrá un cupo a la Libertadores 2027.

Vozinha posa para los fotógrafos en la gala del Balón de Oro que se realizó el 26 de octubre en Londres, donde estuvo nominado al Trofeo Yashin al mejor portero. (DANIEL YOVKOV/Hans Lucas via AFP)

“Vine aquí con la intención de jugar la Libertadores, pero mi foco está en esta semana, que puede ser muy importante para Colo Colo. El futuro se decidirá después, no estoy pensando eso”, dijo Vozinha a la prensa el jueves.

El peso de la fama

La adaptación de Vozinha al país no ha sido fácil. Pasó de ser un completo desconocido a ser una figura sin privacidad.

El futbolista llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde. Ahora tiene casi 30 millones de seguidores en Instagram, más de 50 veces la población de su tierra natal.

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, dijo Vozinha en una entrevista con el diario británico The Observer, la única que concedió desde su aterrizaje en Sudamérica.

En sus primeras semanas, el jugador solía frecuentar una panadería ubicada cerca de su hotel en Vitacura, uno de los barrios más ricos de Santiago de Chile.

“Yo creo que le hacía muy bien a veces ir (...) porque se sentía acogido y podía conversar”, cuenta a la AFP Gustavo Cassin, gerente del local llamado Metissage.

Cassin y Vozinha charlaban, pero evitaban el tema del fútbol. El jugador recordaba a Cabo Verde durante sus visitas y aprovechaba esos momentos para estar “tranquilo esperando sus croissants”, su desayuno favorito.

¿Se queda?

Tras su espectacular Mundial, lejos quedó la etapa en la que jugaba en la segunda división portuguesa y su rol paralelo de instructor de clases de voleibol playa.

“Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, preferiría la que tenía antes”, dijo Vozinha a The Observer.

La prensa local ya especula que el caboverdiano no seguiría en 2027. Vozinha firmó un contrato de seis meses prorrogables por un año más en caso de que dispute el 50% de los minutos oficiales.

Su rendimiento no ha estado exento de críticas. Una leyenda como Claudio Bravo, exportero chileno del FC Barcelona y el Manchester City, cuestionó su capacidad técnica luego de que se le escapara un balón en un duelo de liga.

“Él hace varias acciones erróneas en una situación que requiere ser coordinado (...) y si no tienes coordinación, no lo vas a poder conseguir nunca”, dijo el excapitán de la Roja.

La prensa local especula que para su técnico, Fernando Ortiz, no es prioridad y prefiere al joven canterano Gabriel Maureira, de 19 años.

Vozinha, con el viento en contra, tiene todavía seis encuentros más antes de terminar su contrato... y quizás su aventura en Chile.