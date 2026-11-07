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Puro Deporte

El difícil aterrizaje del portero Vozinha en su aventura en Chile

Luego de su espectacular Mundial, el arquero Vozinha llegó al Colo Colo de Chile, pero la realidad ha estado lejos de la expectativa

El arquero Vozinh hace un saque de mano en un partido de Colo Colo ante Unión Española, en agosto pasado.
El arquero Vozinh hace un saque de mano en un partido de Colo Colo ante Unión Española, en agosto pasado. JAVIER TORRES
AFP