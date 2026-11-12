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Puro Deporte

El detalle que Alexandre Guimaraes no pasa por alto en la convocatoria de Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica

Alexandre Guimaraes dio a conocer un punto que considera determinante en la conformación del proceso de la Selección de Costa Rica

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Francisco Calvo, defensor de Nacional de Uruguay, es visto como pilar y uno de los capitanes de la Selección de Costa Rica. El zaguero atendió a la prensa el martes. JOHN DURAN
Esteban Valverde