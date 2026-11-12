El detalle que Alexandre Guimaraes no pasa por alto en la convocatoria de Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica

Alexandre Guimaraes, entrenador de Costa Rica en los mundiales de 2002 y 2006, explicó lo que considera una de las claves de Bryan Ruiz en el banquillo para garantizar un manejo adecuado del grupo, pensando en el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Guima explicó que, al analizar la convocatoria de Bryan para los partidos amistosos contra Ecuador y Argentina (13 y 17 de noviembre, respectivamente), se puede notar que Ruiz ya comenzó a consolidar el grupo con el que afrontará los diferentes retos, entendiendo que estos jugadores deberán responderle con rendimiento.

Jugadores como Abraham Madriz, Bayron Mora, Patrick Sequeira, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, John Paul Ruiz, Douglas López, Andrey Soto, Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer, Josimar Méndez y Kenyel Michel repiten en la convocatoria.

A ellos se sumaron otros nombres, como Manfred Ugalde, Alexis Gamboa y Gabriel Leiva. Sin embargo, la base del equipo prácticamente se mantiene.

Celso Borges, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas son algunos de los líderes y hombres claves del camerino de la Selección de Costa Rica. Aquí en el Proyecto Gol este martes 10 de noviembre. (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo creería que lo que está buscando más bien es la consolidación de un grupo que me parece que él lo tiene bastante claro en su cabeza. Siento que por eso da continuidad al grupo de octubre, ahora refuerza con delanteros que no pudo tener en la convocatoria anterior”, puntualizó Guima a La Nación.

Guimaraes expresó que, desde su perspectiva, es fundamental contar en el grupo con futbolistas que ofrezcan un rendimiento ya conocido por el cuerpo técnico.

“Está claro que lo que se quiere es tener gente de la que uno como entrenador puede esperar un rendimiento. Creo que Bryan Ruiz ve zonas claves como portería, defensa central, medio centro y punta para formar esa base que todo equipo necesita”, finalizó.

En el campo, esas posiciones podrían estar representadas por nombres como Keylor Navas, Francisco Calvo, o Celso Borges, además de Manfred Ugalde y Josimar Alcócer en la parte ofensiva.