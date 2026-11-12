El delantero de Alajuelense Ángel Zaldívar lo hizo posible: debuta como escritor

Ángel Zaldívar, delantero de Liga Deportiva Alajuelense, sorprendió con su nueva faceta. Para él, se trata de hacer realidad un sueño.

“¿Alguna vez has sentido que no eres tan bueno como los demás? ¿Que no eres suficiente? ¿Que estás haciendo todo lo posible, pero los resultados no llegan? ¿Que sientes que todos avanzan menos tú? ¿Que la vida cambió tus planes y sientes que, de un día para otro, todo está perdido? Te lo pregunto porque yo también he pasado por ahí.

“Durante años pensé que lo más importante era el resultado final, los goles, los títulos, las premiaciones. Pero eso solo dura un instante. Aprendí que lo más importante es todo lo que debías superar para estar y la persona en que te conviertes durante el camino”, dijo Ángel Zaldívar en un video que publicó en sus redes sociales para promocionar su libro.

Sí, el mexicano anunció un proyecto en el que trabajó durante varios años: la publicación de su propio libro.

En la obra, titulada “Hazlo posible, un día a la vez”, repasa las experiencias, los obstáculos y los aprendizajes que han marcado su camino, tanto dentro como fuera del fútbol.

El mexicano presentó su nuevo proyecto en redes sociales con el apoyo de la empresa mexicana Ser Editorial, que se encargó de la impresión del libro.

Hazlo Posible. Un día a la Vez, es el libro de Ángel Zaldívar, jugador de Alajuelense. (Pagina web de Ser Editorial/Pagina web de Ser Editorial)

“Este libro está escrito para todas esas personas que tienen un sueño, personas que desean lograr algo importante en su vida, pero que también sienten miedo. Aquellas que dudan de sí mismas, que atraviesan momentos de tristeza, incertidumbre o frustración, personas normales”, se lee en la página web de Ser Editorial, que vende el libro a un precio de 328 pesos mexicanos (¢7.884).

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