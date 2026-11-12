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Puro Deporte

El delantero de Alajuelense Ángel Zaldívar lo hizo posible: debuta como escritor

Delantero de Alajuelense sorprende al revelar su nuevo proyecto

Ángel Zaldívar
El mexicano Ángel Zaldívar hizo un sueño realidad al publicar un libro. Aquí festejó el gol del empate en el juego Marathón vs. Alajuelense. Foto: prensa LDA.

Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro