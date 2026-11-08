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Puro Deporte

Ángel Zaldívar cuenta que en México también vivió momentos complicados con Chivas

Ángel Zaldívar empieza a ver la luz con Liga Deportiva Alajuelense

07/11/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Ángel Zaldívar cobró el penal con mucha confianza y venció a Leonel Moreira en el partido entre Alajuelense y Sporting. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín