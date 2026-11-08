Ángel Zaldívar cuenta que en México también vivió momentos complicados con Chivas

Ángel Zaldívar anotó en los últimos dos partidos con Liga Deportiva Alajuelense y lo primero que el futbolista mexicano piensa es que “el trabajo paga”, según confesó en zona mixta, mientras atendía a los medios de comunicación luego del triunfo de los rojinegros en el partido ante Sporting.

Para él es un desahogo y un aliciente para la recta final de este semestre, tanto en el Torneo de Apertura 2026 como en la lucha por la corona de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Muy contento, poder entrar y aportar con goles y que el equipo ganó, que es lo más importante. Uno siempre entra con ganas de poder ayudar al equipo, unas veces es cerrar el partido, otras veces es buscar el gol del triunfo. En estos dos partidos me tocó marcar, pero es el trabajo de todo el grupo y el trabajo premia”, apuntó Ángel Zaldívar.

- ¿Ya le había tocado vivir algo así, un momento complicado en su carrera?

- Sí, claro. He vivido muchos momentos de estos, cuando estaba en México, en Chivas, porque también es un equipo grande y mediático, me tocaban rachas así. Y gracias a esas experiencias, creo que el trabajo, estar bien, estar tranquilo de la mente que no te coma, estar bien con tu familia y que el grupo te respalda creo que es lo importante para poder sacar tu mejor versión.

Ángel Zaldívar empieza a sonreír con Liga Deportiva Alajuelense, después de meses complicados en los que las cosas no le salían. (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Cómo siente ese respaldo de sus compañeros?

- Sí, muy contento, siempre me he sentido respaldado. Desde que llegué me han abierto las puertas y en este partido no fue la excepción. Les pedí el penal, me lo dieron y con mucha confianza y gracias a Dios pude marcar, pero lo importante es el triunfo del equipo que nos mantiene en la pelea.

- ¿Cómo ha trabajado lo mental, porque la afición se ha metido un poco con usted y la crítica ha estado encima suyo?

- Siempre un equilibrio, cuando no te están saliendo las cosas no eres el peor, ni cuando todo está saliendo eres el mejor, hay que mantener un equilibrio de siempre trabajar, de estar esforzándose por mejorar y tener la humildad de autocrítica, de que siempre hay cosas que mejorar, pero la actitud, el profesionalismo y la entrega diaria siempre han estado. Creo que ese es el camino, siempre darlo todo, que tarde o temprano el trabajo premia y dentro del campo se ve.

- ¿Cuál fue el detonante, porque hoy se ve con más confianza?

- Fue la confianza del entrenador y los partidos han sido complicados. A lo mejor en algunos me tocaba defender más, hay que saber tomar el rol que nos toca, como dijo el profe, unos van a ser protagonistas en unos partidos, otros en otros. Y lo importante es que el grupo se mantenga unido, juntos en la misma línea y yendo por los mismos objetivos, que al final uno no sabe cuándo le puede tocar ser protagonista y hay que estar por el bien del equipo.

- ¿Qué significa para usted aportar en este momento que están en busca de la clasificación, en este cierre?

- Todos vamos a ser importantes y somos importantes, así el profe lo ha dicho, que los de atrás empujan a los que están jugando y en estas instancias los cambios son importantes, porque ahí es cuando el grupo revoluciona al equipo. Hay que estar preparados y más en esta final, que los partidos se vuelven muy decisivos.

- ¿Cómo toma las palabras de Óscar Ramírez, porque en varias conferencias ha hablado bien de usted?

- En el día a día están las charlas, eso hace que no bajes, que siempre estés atento, que a pesar de que por ejemplo el otro día que no me tocó jugar (en el clásico) estuve apoyando, eso es importante. Nunca desenchufarte del rol que te toca, de estar apoyando al equipo, porque uno nunca sabe cuándo te va a tocar. Entonces, esa parte también se la hago saber a los jóvenes, que se preparen como lo hago yo cada día en los entrenamientos. Este es un equipo ganador y no hay que perderlo, hay que seguir porque viene lo más importante.

- ¿Le costó la adaptación porque hasta ahorita está levantando su nivel?

- Siempre la adaptación a otro fútbol, a otro país es complicado, hay que ser sinceros, el que diga que no le cuesta creo que no está siendo sincero. Son muchos cambios y el que está con esa disposición de aprender, de tener esa humildad de trabajar, le va bien. Pongo el ejemplo de Ronaldo Cisneros, que desde que llegó lo ha hecho muy bien y demuestra que si vienes, trabajas y te esfuerzas, los resultados se ven dentro del campo.

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