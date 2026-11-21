En la previa del partido entre Puntarenas y Herediano, Jafet Soto, entrenador y presidente florense, le envió un consejo, pero también una crítica, a Bryan Ruiz, técnico de la Selección de Costa Rica.

El directivo aseguró que Ruiz tiene una muy buena oportunidad, pero que debe asesorarse de entrenadores de experiencia.

“Creo que Bryan tiene una gran oportunidad, pero también tiene un grupo de entrenadores a nivel nacional de los cuales él podría, si quiere, se lo daría como consejo públicamente, asesorarse, enriquecerse y que esa experiencia que no ha tenido en la banca como entrenador, pues se enriquezca”, aseguró Jafet Soto en Radio Columbia, antes de que empezara el encuentro en Puntarenas.

Luego agregó: “Entrenadores que han sido seleccionados nacionales en algún momento, entrenadores que han sido jugadores de la Selección Nacional, que han ganado y tienen récord de entrenadores ganando campeonatos y conocen el fútbol del área”.

Además, el también directivo de la Federación Costarricense de Fútbol mencionó que le gustaría que exista un comité que apoye al cuerpo técnico de la Sele.

“Podemos hablar de un consejo que lo guíe y lo dirija Ronald González y que sea una mesa como se hace en NFL o MLB, donde el consejo le da guías a los managers, a los entrenadores”, comentó el estratega.

Pese a esto, mencionó que él no puede imponer ningún nombre para aconsejar y que eso será una decisión de Bryan.

“No soy yo el que tiene que decidir esos nombres, si yo estuviera ahí, yo invitaría a los que, tal vez, me sienta mejor. Entonces yo no puedo pensar por Bryan, eso ya es una decisión de Bryan, pero en el fútbol nacional hay muchísima gente con la que se puede sentar”, afirmó Soto.

Sumado a esto, criticó la falta de experiencia del cuerpo técnico y mencionó que la dura derrota ante Argentina es una buena experiencia para Ruiz.

“Es una experiencia muy buena para Bryan; el más ganador en este momento es Bryan, porque es el entrenador de la Selección Nacional sin siquiera haber sido entrenador en un equipo”, dijo el dirigente.

Y agregó: “Creo que él tuvo un gran aprendizaje y así se va a tener que llevar sus golpes, porque tampoco en el cuerpo técnico hay”.

Por último, afirmó que existen importantes diferencias entre ser futbolista y ser entrenador y que lo que se hizo como jugador no importa al sentarse en un banquillo.

“Pueden decir que jugaron mucho, pero siempre voy a decir lo mismo: una cosa es lo que logró como jugador, eso queda en el pasado, y otra cosa es lo que usted va a lograr como entrenador; a usted lo van a medir por resultados, lo mismo los asistentes”, comentó.