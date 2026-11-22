Barcelona, España. El Barcelona remontó dos goles para ganar 3-2 al Villarreal este domingo en su estadio y recuperar su ventaja de tres puntos con el Real Madrid en lo más alto de la Liga Española.

El Barça se distancia así de su gran rival, que igualó en puntos el sábado tras vencer al Celta Vigo (2-1).

Dos goles en los primeros siete minutos de Tajon Buchanan (2′) y Tani Oluwaseyi (5′) dieron al Villarreal la ventaja en el Camp Nou.

Pero el Barça de Hansi Flick, experto en remontadas, comenzó a carburar y pudo acortar distancias antes del descanso, aunque Lamine Yamal estrelló en el poste un penal que él mismo había provocado.

En la segunda parte el vigente doble campeón español marcó tres veces en un lapso de 11 minutos para llevarse la victoria.

Gerard Martín (57′) y Fermín López (61′) empataron el partido para el Barça antes de que un gol en propia puerta de Pau Navarro (67′) diera los tres puntos al equipo local.

El Barça tiene ahora una racha de cuatro partidos consecutivos ganados en todas las competiciones desde su derrota en el Clásico ante el Real Madrid en octubre.