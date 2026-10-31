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El Barcelona impone su ritmo y sella una goleada

El cuadro catalán suma 30 puntos y es líder, seguido del Atlético de Madrid con 28

Barcelona goleo al Alaves
Lamine Yamal festeja con Raphinha la victoria ante el Alavés. Ambos jugadores hicieron dos goles cada uno en la paliza 6-1. AFP
AFP

El FC Barcelona afianzó su liderato en España con una contundente goleada 6-1 sobre el Alavés.

El club catalán, que perdió la semana pasada sus dos primeros partidos de la temporada contra PSG en Champions y en el Clásico de Liga contra el Real Madrid, suma 30 puntos y recuperó el liderato, que ocupó durante unas horas el Atlético, segundo con 28 unidades, luego de vencer 2-0 al Levante en la jornada 11 de La Liga.

Raphinha (8′, 41′), Fermín López (23′), Lamine Yamal (45+1′, 64′) y Anthony Gordon (81′) pasaron por encima del Alavés, que suma ya siete partidos seguidos sin victoria (2 empates y 5 derrotas).