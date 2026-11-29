Madrid, España. El Barcelona sigue liderando con firmeza la Liga Española tras ganar 5-1 en el campo del Deportivo de La Coruña, este domingo en la 14ª jornada del campeonato español con triplete de Raphinha.

Los goles de Lamine Yamal (1′), Dani Olmo (20′) y Raphinha (49′, 83′ y 90+1′) dieron la victoria al Barça ante un Dépor para el que marcó Pierre-Emerick Aubameyang (9′).

El Barça lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, al que recibirá el miércoles en un partido adelantado de la 23ª jornada liguera.

El Real Madrid, que el sábado perdió 2-1 ante el Alavés, cayó a la tercera posición liguera a seis unidades del líder.