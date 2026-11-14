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Puro Deporte

Ecuador enfrenta a Costa Rica con su selección de lujo: vea sus estrellas

Ecuador presenta jugadores del Arsenal, PSG y Chelsea para el duelo ante Costa Rica

Piero Hincapié es uno de los líderes de la defensa de Ecuador que enfrentará a Costa Rica; aquí en el partido del pasado Mundial ante México.
Piero Hincapié es uno de los líderes de la defensa de Ecuador que enfrentará a Costa Rica; aquí en el partido del pasado Mundial ante México. EYEPIX
Esteban Valverde