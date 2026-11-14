Ecuador enfrenta a Costa Rica con su selección de lujo: vea sus estrellas

La selección de Ecuador saldrá con su once de lujo para enfrentar a Costa Rica. Ambos equipos se ven las caras a partir de las 6 p. m.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo contará con figuras como Piero Hincapié, del Arsenal de Inglaterra; Willian Pacho, del Paris Saint-Germain de Francia, y Moisés Caicedo, del Chelsea inglés.
Gallardo eligió a los siguientes jugadores para el compromiso:
Hernán Galíndez, Piero Hincapié, Jackson Porozo, Willian Pacho, Angelo Preciado, Pedro Vite, Jordy Caicedo, Nilson Angulo, Keny Arroyo, John Yeboah y Moisés Caicedo.
Entre los nombres que destacan está Pedro Vite, quien es compañero de Keylor Navas en los Pumas de México.