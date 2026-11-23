Luego de la derrota de Inter San Carlos frente a Sporting, Douglas Sequeira, estratega de los Tafas, se mostró autocrítico en la conferencia de prensa respecto al rendimiento del club y qué espera del partido ante Saprissa en la última fecha.

Uno de los aspectos que destacó el entrenador es que si el equipo juega así en la última fecha, podrían perder de forma estrepitosa.

“Si jugamos así el sábado, el marcador puede ser muy abultado; se lo digo a ustedes y se lo dije al equipo. Si nosotros el sábado en la noche tenemos estos errores en la parte de atrás, puede ser una noche muy pesada para nosotros”, aseguró Sequeira.

Sequeira fue realista sobre sus posibilidades en la visita a Tibás.

“Ayer vi el partido (de Saprissa en Pérez Zeledón) y sé que va a ser difícil. Puede haber un 90% de que Saprissa gane y un 10% nosotros, pero yo como entrenador voy a preparar el equipo para competir y sacar un buen resultado”, comentó el timonel.

En esa misma línea, aseguró que para poder conseguir el buen resultado deberán mejorar la parte defensiva.

“Somos conscientes de que en la parte defensiva tenemos que estar muy concentrados. En ciertos momentos creo que vamos a tener el balón y espero que tengamos esa claridad de poder hacerles daño, pero si queremos sacar un resultado positivo no pasa tanto por tener el balón, sino por la parte defensiva. Nosotros somos un equipo que con bola sabe jugar, pero si queremos competir tenemos que mejorar la parte defensiva”, señaló el entrenador.

Por último, afirmó cuál fue el punto de inflexión en el club que provocó que no lograran mantener el ritmo con el que iniciaron el torneo.

“Yo creo que perdimos muy feo contra Alajuela (5 a 0); Alajuela nos pasó por encima allá y fue el cierre de la primera vuelta. Después de ahí perdimos mucha seguridad en la parte de atrás”, dijo el técnico.

Y agregó: “Lo hemos trabajado, lo hemos visto en videos, lo hemos hablado y yo como cabeza de cuerpo técnico no le he podido encontrar la vuelta. Me quedo con que hemos sido un equipo competitivo, pero cuando usted pierde todo suena a excusa y yo no soy de esa línea. Entonces, la segunda vuelta no me ha gustado”.