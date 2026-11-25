La fase regular del Torneo de Apertura 2026 terminará este fin de semana con la fecha 18; sin embargo, Saprissa y Herediano todavía tienen una deuda que podría pesarles de cara a sus aspiraciones.

Ambos clubes deben minutos a la regla Sub-21, aunque los rojiamarillos más que los morados. En caso de que alguno no cumpla con este requisito, perderá tres puntos que podrían ser clave en un torneo tan cerrado como el actual.

En toda la clasificación, el último es Escorpiones, que ha conseguido 739 minutos divididos entre dos jugadores, por lo que todavía adeuda 71 minutos. Los equipos deben completar 810 minutos usando jugadores Sub-21.

A los belemitas les siguen los florenses con 740 minutos, repartidos entre cinco futbolistas, por lo que deberán alinear al menos a un Sub-21 por 70 minutos en la última jornada.

En el octavo lugar aparece Pérez Zeledón con 742 minutos, dos más que el Team, por lo que ante Cartaginés los colistas del campeonato tendrán que conseguir los 68 minutos restantes.

El sétimo de la tabla, y último que todavía no llega a la meta de minutos establecida, es Saprissa, que adeuda 15 minutos a la regla después de haber sumado 795 en las 17 fechas anteriores.

Por otro lado, Sporting (821) y San Carlos (843) se convirtieron en el quinto y sexto club en cumplir oficialmente la regla Sub-21 en el presente torneo.

Además, Inter San Carlos (854), Cartaginés (882), Alajuelense (1.271) y Puntarenas (1.821) ya habían cumplido este requisito desde jornadas anteriores.