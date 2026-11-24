Las semifinales del torneo nacional comienzan a calentarse. Actualmente, los cuatro clasificados serían Saprissa, Cartaginés, Sporting y Alajuelense. Sin embargo, el cuarto puesto todavía está en disputa, pues también podría quedar en manos de San Carlos.

En este momento, aunque hay tres equipos clasificados, ninguno tiene asegurada su posición y en la última fecha podrían cambiar de lugar de acuerdo con los resultados. Los tibaseños son líderes con 34 puntos, los mismos que acumula Cartaginés. En la tercera posición está Sporting, con 33 unidades, mientras que la Liga tiene 29.

De esta forma, un tropiezo de Saprissa, acompañado de triunfos de sus dos perseguidores, le daría el primer lugar a uno de ellos. Cualquier combinación de resultados puede impactar la tabla, ya que la diferencia entre el primero y el tercero es de apenas un punto.

Saprissa y Alajuelense podrían toparse en las semifinales del Apertura 2026 si los morados terminan como líderes y los manudos clasifican contra San Carlos. John Paul Ruiz y Mariano Torres se vieron las caras en el juego que disputaron el 1.° de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No obstante, lo que sí está claro es que el cuarto lugar tiene solamente dos pretendientes y entre ellos definirán quién lo ocupa: San Carlos y Alajuelense.

Los manudos, con sus 29 puntos, tienen dos unidades menos que los sancarleños, por lo que vivirán una verdadera final.

Si la clasificación terminara como está actualmente, los cruces serían los siguientes: Saprissa vs. Alajuelense y Cartaginés vs. Sporting. Es decir, si se quiere ver un clásico nacional de ida y vuelta, el torneo tendría que finalizar tal como está en este momento.

Un triunfo morado que le permita aumentar su diferencia de gol, actualmente de cinco tantos a favor, prácticamente le aseguraría el liderato. De esta forma, el Monstruo tendría solamente dos posibles rivales: Alajuelense o San Carlos.

Sin embargo, si Saprissa pierde su duelo del sábado contra Inter San Carlos, les abriría las puertas del liderato a Cartaginés y Sporting. Si los brumosos ganan ante Pérez Zeledón, se dejarían el primer puesto, mientras que Sporting pasaría al segundo lugar y el Monstruo caería al tercero.

Con ese resultado, las semifinales serían Cartaginés contra Alajuelense y Sporting contra Saprissa.

Otro escenario que podría presentarse es que Saprissa y Cartaginés pierdan sus respectivos compromisos. Ante esta combinación, Sporting finalizaría en el primer lugar y se enfrentaría al cuarto (Alajuelense), mientras que Saprissa y Cartaginés protagonizarían la otra semifinal.

Cartaginés - Sporting es un duelo que podría darse en semifinales. En la foto, Carlos Barahona y Jose Mario Pinto. (Sporting FC/Facebook)

Una situación muy curiosa se presentaría si Saprissa pierde y Cartaginés gana, ya que esto enviaría a los morados, como mínimo, al segundo puesto, a la espera del resultado de Sporting. Pero si se da esa combinación y la Liga logra clasificar ante San Carlos, manudos y brumosos se enfrentarían en cuatro partidos consecutivos.

Cartaginés terminaría como líder y la Liga como cuarto lugar, por lo que ambos se verían las caras en las semifinales. Hay que recordar que la próxima semana se toparán dos veces en la final de la Copa Centroamericana.

En el caso de San Carlos, todos los escenarios planteados para Alajuelense también aplican para los dirigidos por Wálter Centeno, pues el conjunto norteño únicamente aspira a ingresar como cuarto clasificado.