Los pilotos Sergio Solís, campeón nacional en 2025, y Daniel Formal, ganador de las Tres Horas en 2025, harán dupla en las Tres Horas de Costa Rica y compartirán el Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 del equipo SyS durante la competencia, que se realizará en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, el próximo 6 de diciembre.

La llegada de Formal a la carrera significa la incorporación de uno de los principales referentes del automovilismo costarricense, quien además cuenta con experiencia previa conduciendo un Lamborghini, ya que en 2025 conquistó, junto a Hampus Ericsson, el título Pro de las Finales Mundiales de Lamborghini.

Formal recordó que ya ganó esta competencia en dos ocasiones y comentó que conoce a Solís desde hace tiempo.

“Estoy muy emocionado de volver a las Tres Horas de Costa Rica, una carrera que ya hemos ganado en dos ocasiones, en 2023 y 2025. Sergio y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo y pudimos ayudarle con la adquisición del Lamborghini Super Trofeo que yo corrí en Estados Unidos. Me ilusiona mucho compartir este proyecto con él y creo que podemos dar la lucha por la victoria absoluta. Estoy muy contento de regresar a Costa Rica y tener la oportunidad de competir nuevamente en mi país”, aseguró el piloto en un comunicado de la organización.

Por su parte, Solís se mostró emocionado y dispuesto a aprender de un conductor con amplia experiencia en este tipo de vehículos.

“Estoy súper emocionado, me alegra muchísimo poder competir en el mismo carro con Formal. Como cuando he compartido con Tatiana (Calderón), André Solano y Emilio Milo Valverde, mi objetivo es aprender lo más posible. Daniel es uno de los mejores del mundo y un maestro en Lamborghini. Para mí, que estoy en esta nueva plataforma, compartir con él es una gran oportunidad”, expresó.

Cinco días después de este anuncio, el pasado 25 de noviembre, la dupla realizó la presentación oficial del Lamborghini que utilizarán para buscar la corona de las Tres Horas de Costa Rica.

Durante esta presentación, Solís profundizó en sus expectativas y confirmó que ya pudieron probar el vehículo.

“Para nosotros es muy emocionante incorporar este Lamborghini al equipo. Hoy lo pudimos probar y se siente espectacular en pista. Está en perfectas condiciones y sabemos que será uno de los vehículos protagonistas de la carrera. Nuestra expectativa es luchar por el triunfo”, declaró.

Solís cuenta con amplia experiencia en este tipo de competencias, ya que se consagró campeón nacional en 2025; además, compitió en la edición anterior de las Tres Horas de Costa Rica junto a Tatiana Calderón.

Por su parte, Formal también posee un importante recorrido, llegando incluso a ganar las Tres Horas de Costa Rica en 2025, por lo que será el campeón defensor este año. Su trayectoria incluye los campeonatos Pro del Lamborghini Super Trofeo Norteamérica de 2022, 2023 y 2025, así como el título ProAm de 2026 junto a Graham Doyle.

Las entradas para las 3 Horas de Costa Rica están disponibles en https://treshoras.com.