Ya están a la venta las entradas de Las Tres Horas de Costa Rica

Las entradas para Las Tres Horas de Costa Rica, competencia que servirá como cierre del Campeonato Nacional de Automovilismo, están a la venta para el público general. El evento, que se realizará en el Circuito Star Cars de Parque Viva, tendrá lugar el domingo 6 de diciembre.

Los aficionados pueden ingresar a la página https://treshoras.com, en dónde podrán consultar los precios y localidades disponibles para el evento, además de adquirir sus entradas para un jornada que estará repleta de pilotos nacionales y extranjeros.

Este año, la carrera contempla 26 vehículos, aunque según un comunicado de MA Comunicación, están trabajando para llegar a los 30.

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