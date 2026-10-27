Ya están a la venta las entradas de Las Tres Horas de Costa Rica

Las entradas para Las Tres Horas de Costa Rica, competencia que servirá como cierre del Campeonato Nacional de Automovilismo, están a la venta para el público general. El evento, que se realizará en el Circuito Star Cars de Parque Viva, tendrá lugar el domingo 6 de diciembre.
Los aficionados pueden ingresar a la página https://treshoras.com, en dónde podrán consultar los precios y localidades disponibles para el evento, además de adquirir sus entradas para un jornada que estará repleta de pilotos nacionales y extranjeros.
Este año, la carrera contempla 26 vehículos, aunque según un comunicado de MA Comunicación, están trabajando para llegar a los 30.
Manrique Mata, director de Family Fun RPMTV, expresó su emoción de cara la competencia y repasó algunos de los vehículos que competirán.
“Para este 2026, Las Tres Horas de Costa Rica recuperan su lugar como la gran final del Campeonato Nacional de Automovilismo y suman nuevos atractivos a la parrilla, con varios Porsche, vehículos Honda y el Lamborghini que prepara el equipo SyS. Serán tres horas completas de competencia, lo que representa un enorme desafío para los pilotos y sus equipos” afirmó Mata.
Además agregó: “La preparación de los autos, la estrategia y el trabajo en pits serán fundamentales. Nos entusiasma reunir estos ingredientes en una final que los aficionados podrán disfrutar de principio a fin”.