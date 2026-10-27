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Puro Deporte

Ya están a la venta las entradas de Las Tres Horas de Costa Rica

Conozca dónde comprar las entradas para Las Tres Horas de Costa Rica, que se correrán en el Parque Viva

Las entradas de las Tres Horas de Costa Rica ya están a la venta.
Las entradas de Las Tres Horas de Costa Rica, que se disputarán el 6 de diciembre, ya están a la venta. Cortesía: CRRL
Alejandro Cerdas

Las entradas para Las Tres Horas de Costa Rica, competencia que servirá como cierre del Campeonato Nacional de Automovilismo, están a la venta para el público general. El evento, que se realizará en el Circuito Star Cars de Parque Viva, tendrá lugar el domingo 6 de diciembre.

Los aficionados pueden ingresar a la página https://treshoras.com, en dónde podrán consultar los precios y localidades disponibles para el evento, además de adquirir sus entradas para un jornada que estará repleta de pilotos nacionales y extranjeros.

Este año, la carrera contempla 26 vehículos, aunque según un comunicado de MA Comunicación, están trabajando para llegar a los 30.