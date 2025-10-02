Puro Deporte

¿Dónde le gustaría dirigir a Rónald González? Director técnico alista sus próximos pasos

El técnico costarricense Rónald González se encuentra sin equipo y reveló a ‘La Nación’ cómo alista los próximos pasos para su carrera

Por Isaac Vega
Rónald González Comunicaciones
Rónald González cuenta con una extensa carrera como entrenador.







