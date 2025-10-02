¿Dónde le gustaría dirigir a Rónald González? Director técnico alista sus próximos pasos

En mayo de este año, Rónald González dejó de ser el director técnico del Comunicaciones de Guatemala y desde entonces se encuentra sin equipo.

Rónald fue entrenador de múltiples equipos nacionales e internacionales como el Deportivo Saprissa, Uruguay de Coronado, Antigua GFC y Comunicaciones, además de ser el técnico de la Selección Nacional de Costa Rica.

La Nación consultó al timonel sobre su presente y futuro, y comentó lo siguiente: “Actualmente estoy en pausa profesional, dedicándome a mis cosas personales, familia, haciendo ejercicio y viendo fútbol nacional e internacional, esperando algún proyecto que me ilusione y que pueda desarrollar“.

Además, comentó que ya tuvo varios ofrecimientos, tanto del país como de fuera: “He tenido ya dos propuestas de equipos nacionales pero no llegamos a ningún acuerdo, y una tercera que me ilusionaba, pero me dejaron esperando”.

El estratega no quiso especificar cuáles equipos nacionales se le acercaron, ni de dónde proviene esta tercera oferta, pero recalcó que está disfrutando el momento y siendo paciente.

“¿Dónde me gustaría dirigir? Donde me quieran y aprecien, respeten mi profesión, donde me sienta cómodo y crean en mi trabajo, ya pronto algo pasará, solo hay que estar listo y preparado" explicó Rónald sobre dónde le gustaría entrenar.

González ha colaborado en varias ocasiones para la cadena ESPN, como comentarista y analista técnico de partidos y torneos.

“Lo de ESPN es por eventos internacionales, seguramente ya pronto volveré a salir, tengo buena relación con los productores en Argentina y siempre me tienen en la mira, así que esperaré que pronto nuevamente me llamen", añadió.

Con Comunicaciones, Rónald promedió un rendimiento del 53% de puntos obtenidos en 32 partidos al mando; esta fue su segunda vez al frente de los Cremas. En su primer paso como entrenador (entre 2017 y 2018), dirigió 47 encuentros, con un rendimiento del 50%.

El técnico también incursionó en la faceta de escritor, pues en el año 2020 publicó el libro “Ser futbolista, y después... ¿Qué?”.