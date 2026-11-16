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Puro Deporte

Diego Ardiles, campeón mundial de kartismo, participará en las Tres Horas de Costa Rica

Diego Ardiles hará dupla con Sofía Calderón en las Tres Horas de Costa Rica

Diego Ardiles hará dupla con Sofía Calderón en las Tres Horas de Costa Rica. En la foto, Calderón conduce el Lotus que ambos compartirán.
Diego Ardiles hará dupla con Sofía Calderón en las Tres Horas de Costa Rica. En la foto, Calderón conduce el Lotus que ambos compartirán. RPMTV/CRRL
Alejandro Cerdas