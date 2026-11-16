Diego Ardiles, campeón mundial de kartismo, participará en las Tres Horas de Costa Rica

El campeón de la categoría VLR 100 de la ROK Cup Superfinal 2026 de kartismos, Diego Ardiles, competirá junto a la piloto costarricense Sofía Calderón en las Tres Horas de Costa Rica, que tendrán lugar el próximo 6 de diciembre en el Circuito Star Cars de Parque Viva, en la Guácima, Alajuela.

La dupla compartirán el Lotus del equipo Apex 70 en la carrera que funcionará como la gran final del Campeonato Nacional de Automovilismo.

Ardiles llegará a esta competencia luego de conquistar la ROK Cup Superfinal, que se celebró en Italia el pasado mes de octubre, convirtiéndose en el primer costarricense en ganar este campeonato internacional.

El piloto compartió lo que significa para él participar de las Tres Horas de Costa Rica y comentó cuál es su objetivo en la carrera.

“Para mí es un honor poder participar en esta carrera. Vengo de karts, igual que Sofía, y creo que para cualquier chico que inició en karts es un sueño poder participar en esta carrera”, afirmó Ardiles en un comunicado de la organización.

Luego agregó: “Para cualquier piloto siempre la meta sería ganar. Es un equipo nuevo para mí y quiero contribuir al equipo con mi experiencia y ayudarles con todo lo que pueda”.

Por su parte, Sofía Calderón se mostró emocionada y aseguró que se ha preparado con múltiples competencias este año.

“Me siento muy preparada y con muchísimas ganas de enfrentar las 3 Horas de Costa Rica. Ha sido un año muy movido, con competencias de kartismo, copas monomarca y pruebas que me han permitido seguir aprendiendo y creciendo como piloto. Ha sido un gran año, y cerrarlo con una carrera como las 3 Horas lo hace todavía más especial”, dijo Calderón.

Además, expresó su sentir respecto a compartir vehículo con Diego Ardiles para esta competencia.

“Compartir el Lotus de Apex 70 con Diego es una gran oportunidad; queremos aportar lo mejor de cada uno y trabajar junto al equipo para buscar un buen resultado”, comentó la piloto.

Las entradas para la edición 2026 de las Tres Horas de Costa Rica ya están a la venta treshoras.com, donde el público podrá consultar los precios y localidades disponibles para el evento.