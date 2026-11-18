La Selección de Costa Rica perdió 7-0 ante Argentina en Córdoba y dejó un apunte para la historia: este resultado empata como la peor goleada en contra de todos los tiempos para la Tricolor.

Todavía está muy fresca la derrota contra España en el Mundial de Catar 2022 (23 de noviembre de ese año), cuando la Furia descargó también siete anotaciones sobre el arco de Keylor Navas.

Varias décadas atrás, México le recetó dos veces seguidas un 7-0 a Costa Rica. El primero fue el 17 de agosto de 1975 en un torneo amistoso que se denominó Ciudad de México.

Apenas dos meses después, los aztecas repitieron paliza con el mismo marcador ante la Tricolor, por los Juegos Panamericanos. Esa vez un jovencito Hugo Sánchez (apenas 17 años) anotó un triplete ante los ticos.

Sin embargo, según apunta el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, este segundo partido contra México no cuenta como oficial (o Clase A) para los registros de la FIFA, debido a que pertenece al ciclo olímpico. Sin embargo, siempre se toma como referencia, pues Costa Rica iba con su mejor equipo.

Como apunte curioso, varios protagonistas repitieron en la derrota de hace cuatro años contra España en Catar y ahora en Argentina.

El primero es el técnico Bryan Ruiz, quien aquella oportunidad disputaba sus últimos partidos como jugador y entró de cambio al minuto 61 en vez de Jewisson Bennette, cuando el marcador iba 4-0.

También repitió Celso Borges, titular ambas veces, y Juan Pablo Vargas, que aquella vez estuvo en banca y no ingresó.

La historia también registra un 7-1 de Brasil ante Costa Rica en el Panamericano de México en 1956. Fue la famosa generación de los Chaparritos de Oro, que lograron reponerse de tan dura caída para terminar haciendo un destacado papel.