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De Pedregoso a River Plate: quién es Saúl Durán, el joven arquero que llamó la atención de Bryan Ruiz

El portero de la Sub-20 de River Plate confirmó a ‘La Nación’ que el seleccionador Bryan Ruiz lo contactó tras asumir el cargo en Costa Rica

Saúl Durán durante su participación con la Selección de Costa Rica en categorías menores.
Saúl Durán durante su participación con la Selección de Costa Rica en categorías menores. Redacción Perfil
Rodrigo Calderón