De Pedregoso a River Plate: quién es Saúl Durán, el joven arquero que llamó la atención de Bryan Ruiz

El día de su graduación del colegio, Saúl Durán recibió una noticia que marcaría su futuro: River Plate le había escrito porque lo quería en su equipo. Para el joven de Pedregoso de Pérez Zeledón, ese mensaje abrió el camino hacia Argentina. Hoy, también llama la atención de Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica.

Durán confirmó a La Nación vía telefónica que el seleccionador lo contactó después de asumir la dirección técnica de la Tricolor. Ruiz quería saber cómo estaba en su club y le hizo saber que ya lo tenía observado, con la intención de darle seguimiento como un arquero con proyección si mantenía su crecimiento.

El acercamiento abre la posibilidad de que acompañe a la Tricolor para los encuentros ante Ecuador y Argentina. Su eventual incorporación tendría como propósito sumar experiencia y conocer la dinámica de la Selección Mayor.

La comunicación con el entrenador está confirmada por el futbolista; Bryan Ruiz también dijo este martes que convocará en circunstancias similares a otro joven, Sebastián Ocamica.

A sus 19 años, Saúl Durán continúa su proceso en la Sub-20 de River. Cursa su segundo año en Argentina, adaptado a su rutina y enfocado en mejorar.

El respaldo que nació en casa

Para entender ese recorrido hay que volver a Pedregoso y al apoyo de sus padres. Su papá, Jonathan Durán, y su mamá han acompañado una carrera que lo llevó a dejar Costa Rica para formarse en el fútbol argentino.

Jonathan jugó baloncesto y esa experiencia tuvo un papel en la crianza de Saúl. Desde pequeño lo ayudó a desarrollar una mentalidad de deportista y a comprender el compromiso necesario para perseguir sus objetivos.

Saúl Durán se incorporó a las divisiones juveniles de River Plate a principios de 2025. (Redacción Perfil/LN)

El arquero reconoce a ambos como sus principales apoyos. Lo acompañaron desde sus primeros pasos y en la decisión de formarse fuera del país.

Su historia también pasa por Pérez Zeledón y por Pablo Azcurra, el entrenador que contribuyó a abrirle una oportunidad en River. Antes de ese destino, existió la posibilidad de incorporarse a San Lorenzo de Almagro. Finalmente, el mensaje que recibió durante su graduación lo acercó al club de la banda roja.

En una entrevista con La Página Millonaria, Durán explicó que Azcurra envió videos de sus partidos, jugadas y atajadas, y utilizó sus contactos en Argentina para conseguirle una prueba. También destacó la confianza que el entrenador le transmitió durante su formación en Costa Rica.

Las pruebas se realizaron en diciembre de 2024 y su incorporación llegó a principios de 2025. Así comenzó a buscar su lugar en las juveniles y a adaptarse a otro entorno.

Saúl describe su primer año en Argentina como un período de avance dentro de las inferiores. En su segundo año, el aprendizaje también se concentra en cómo organizar la vida alrededor de las exigencias deportivas.

Durán prioriza el descanso y la recuperación. Con más tiempo en el país suramericano, se ha acostumbrado a una dinámica que demanda atención a lo que hace durante los entrenamientos y a cómo se prepara para la siguiente jornada.

Su objetivo es mejorar y ganar posibilidades a futuro. Su trabajo en River sostiene esa aspiración, mientras suma experiencias en el fútbol juvenil.

Entre ellas figura un torneo en Brasil que disputó con un combinado Sub-17 del club. En la conversación con La Página Millonaria, recordó aquella participación como una oportunidad para tener minutos y medirse en una competencia internacional.

Los arqueros que lo inspiran

Keylor Navas ocupa un lugar especial entre sus referentes. Saúl cuenta que su admiración por él nació desde niño y que fue una de las razones por las que eligió ser arquero.

Ambos pasaron por Adefip (Asociación Deportiva Escuela de Fútbol Integral de Pedregoso) y tuvieron como entrenador de porteros a Didier Ureña, según relató Durán en aquella entrevista. Esa cercanía con la historia de Navas le permite encontrar inspiración en alguien que también salió de Pérez Zeledón.

A ese referente se suma Marc-André ter Stegen, uno de sus héroes, cuya técnica admira. Saúl busca seguir aprendiendo mientras desarrolla cualidades como el liderazgo, el juego con los pies, los reflejos y las salidas por alto.

Hoy, ese proceso tiene su escenario en las juveniles de River. El contacto de Ruiz incorpora la posibilidad de acercarse a la Selección Mayor y sumar otro aprendizaje en una carrera sostenida por el respaldo familiar y el trabajo desde sus primeros pasos en Pedregoso.