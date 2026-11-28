Escorpiones de Belén representará a Costa Rica en la cuarta edición del Torneo Internacional Premier, que se desarrollará en Santiago y Allende, Nuevo León, México, del 29 de noviembre al 5 de diciembre.

La competición está organizada por la Liga Premier de México. El certamen reunirá a ocho equipos procedentes de cinco países.

Entre los participantes figuran el club argentino Estudiantes de La Plata, la selección de Cabo Verde, el equipo mexicano Racing de Veracruz y el conjunto estadounidense North Texas All Stars.

La delegación costarricense viajará al mando del director técnico Andrés Arias y contará con una mezcla de jugadores del primer equipo y juveniles.

Arias decidió llevar a Johnny Álvarez, arquero, también al volante Ricardo Peña, el mediocampista Christian Muñoz y el capitán del equipo, Greivin Fonseca.

No obstante, jugadores como Johan Venegas, Deyver Vega, Dylan Flores, entre otros, no fueron tomados en cuenta para la gira a territorio azteca.

Un nombre que llama la atención es el de Matías Wanchope, delantero hijo de Javier Wanchope, quien forma parte la nómina que hará el viaje.