La Selección Femenina de Costa Rica sufrió un duro golpe al perder por 3-0 contra Jamaica en el Campeonato Concacaf W. Ese resultado provocó que la Tricolor ya no tenga opción de ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; al tiempo complicó su sueño de ir al Mundial de Brasil 2027.

Pero en medio del dolor, de la decepción y de la frustración, a lo interno de la Sele Femenina no se dan por vencidas y así lo expresaron la defensora Daniela Cruz y la guardameta Daniela Solera, en declaraciones proporcionadas por la Federación Costarricense de Fútbol.

Lindsay Camila necesita que su equipo reaccione cuanto antes, porque el próximo miércoles al mediodía, la Selección de Costa Rica se enfrentará contra su similar de El Salvador en un Play-In de esta competición, ya que las cuscatlecas perdieron por 8-0 ante Estados Unidos.

Ese duelo centroamericano entre ticas y salvadoreñas definirá cuál de las dos selecciones clasificará para jugar en marzo un repechaje intercontinental por un boleto al Mundial de Brasil.

Daniela Cruz comentó que el grupo está bastante dolido, porque ellas tenían toda la ilusión por poder llevarse ese pase a los Juegos Olímpicos y al Mundial; pero a la vez, tenían muy claro el potencial de Jamaica y de las grandes jugadoras que tiene, como la goleadora Bunny Shaw.

“En algún momento supimos aguantar defensivamente, pero son equipos que no perdonan, así es este nivel y lamentablemente no supimos salir de nuestros malos momentos con propiedad con el balón y no pudimos llevar el juego a lo físico.

”Creo que ese fue uno de nuestros errores, pero no hay tiempo de lamentarse, tenemos que pasar página porque estamos a punto de jugar contra El Salvador”, analizó Daniela Cruz.

La futbolista añadió que son torneos demasiado cortos en los que un mal partido pasa factura y en los que no da tiempo ni siquiera de lamentarse.

“El grupo bastante dolido, pero también sabemos a lo que venimos, sabemos lo que es este nivel y listas para otra vez tratar de buscar el pase al Mundial”, apuntó la defensora.

Priscila Chinchilla no pudo hacer su juego característico de ataque, pues la Selección Femenina de Costa Rica prácticamente no tuvo el balón. (Concacaf.com/Cortesía)

Por su parte, la guardameta Daniela Solera fue clave en el partido, para que la Selección de Costa Rica ante Jamaica no corriera con la misma suerte de El Salvador en su partido frente a Estados Unidos.

Ella protagonizó en el juego un repertorio de tapadones e intervenciones salvadoras. Sin embargo, el resultado final la dejó con el corazón roto.

“A nivel personal me va bien, pero al final uno se queda con la sensación de estar triste, esa es mi sensación ahora mismo, estoy triste porque queríamos ganar, queríamos ese pase al Mundial directo, pero no todo está perdido”, manifestó Daniela Solera.

Dijo que si bien es cierto se perdió la opción de clasificar de manera directa a la Copa del Mundo, no tienen por qué rendirse cuando todavía les queda una esperanza.

“Tenemos un segundo chance, vamos a ir a luchar al 100% por eso y a tratar de dar nuestro máximo esfuerzo. De mi parte, seguir así, dando mi máximo esfuerzo para ayudar al equipo”, indicó.

Sin embargo, considera que a pesar de la tristeza que invade a todas las integrantes de la Selección, necesitan cambiar el chip de inmediato.

“Hay que pensar en el siguiente rival, trabajar, corregir los errores, intentar también hacer nuestro juego. Al final, no lo pudimos hacer y creo que Costa Rica se tiene que caracterizar por querer la bola y no correr atrás de ella. Y a nivel personal seguir entrenando, dando lo mejor y respaldar al equipo cuando se pueda”, concluyó Daniela Solera.