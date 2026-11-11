¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa? Fecha, hora y precios de las entradas

Si usted es un fiel seguidor de Saprissa, de esos que no se pierden un partido, sobre todo en este cierre del Apertura 2026, en el que los morados volvieron al primer lugar, y se pregunta cuándo juega el equipo, aquí le damos la respuesta.

Es más, si quiere asistir al estadio a ver al Monstruo, prepare la billetera o vaya ahorrando un poco, porque las entradas van desde los ¢10.000 hasta los ¢20.000.

El campeonato se encuentra en receso por los fogueos de la Selección, que el próximo viernes juega de visita ante Ecuador y luego viaja a Argentina para medirse a los albicelestes el martes, en la ciudad de Córdoba.

Una vez finalizados estos compromisos, se reanuda el torneo y Saprissa jugará en Pérez Zeledón.

El encuentro se disputará el sábado 21 de este mes a las 8 p. m. Será un partido vital para los tibaseños, quienes deben derrotar al cuadro dirigido por Rónald Gómez para mantenerse en el primer lugar sin depender de los resultados de los demás encuentros.

“¡La cuenta regresiva continúa! Se acerca una nueva batalla en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón y queremos que nuestra afición sea protagonista desde las gradas”, publicó Pérez Zeledón en sus redes sociales para promocionar el partido.

Los precios de las entradas son: sol, ¢10.000; sombra, ¢15.000; y butaca, ¢20.000. El club generaleño informó que se pueden adquirir en el sitio web ticketmanagerapp.com, en las oficinas administrativas del club, en la tienda La Unión Salvadoreña (25 metros al sureste del Parque Central de San Isidro de El General) y en Soda Guerreros (esquina suroeste del Estadio Municipal de Pérez Zeledón).

A falta de dos fechas para que concluya la primera fase del campeonato y se dé paso a las semifinales, Saprissa es líder con 31 puntos y el cuadro generaleño es último con solo 11 unidades, por lo que la victoria es vital para ambos conjuntos.

A Saprissa le falta jugar contra Pérez Zeledón y recibir a Inter San Carlos. Los Guerreros reciben a los morados y visitan a Cartaginés en la última fecha.

“Sabemos lo que significa enfrentar a Saprissa. Es un partido especial, sabemos que los jugadores se comportan diferente. Todo el mundo está deseando jugar ese partido; en ese caso, no hay que motivar a los jugadores”, dijo Rónald Gómez, técnico de Pérez Zeledón, en conferencia de prensa, luego del partido que su escuadra empató de visita 1-1 contra San Carlos.

La Bala destacó la importancia de medirse al cuadro morado y resaltó que el solo hecho de enfrentarlo emociona a sus futbolistas.

“Saprissa es top en este país, lo que significa para todos los demás clubes. Es un partido especial, donde los jugadores se comportan diferente. Tenemos que saber que cuando Saprissa juega, los futbolistas actúan distinto; el ánimo, el rendimiento de los jugadores contrarios es diferente, y lo sé porque jugué ahí.

“No es lo mismo que se enfrenten dos equipos pequeños a que uno pequeño juegue ante Saprissa, porque todo el mundo está deseando jugar ese partido. Ahí no hay que motivar mucho a los jugadores, ya vienen motivados, porque el rival es Saprissa, que es top en el país y fuera de Costa Rica”, destacó Rónald Gómez.

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