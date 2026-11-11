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Puro Deporte

¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa? Fecha, hora y precios de las entradas

Los morados son líderes del torneo, a falta de dos fechas para terminar la primera fase

Saprissa vs. Pérez Zeledón
Saprissa es líder con 31 puntos a falta de dos fechas para que finalice la primera fase del Apertura 2026. Newton Williams le anotó a los generaleños en el Ricardo Saprissa. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro