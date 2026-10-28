¿Cuál fue el inesperado papel de Cristian Gamboa para que Bryan Ruiz sea hoy DT de la selección de Costa Rica?

Cristian Gamboa, mundialista con la Selección de Costa Rica en 2014 y 2018, tuvo un papel protagónico en la llegada de Bryan Ruiz al banquillo del conjunto patrio para liderar el proceso hacia el Mundial de 2030.

Gamboa fue el asesor de Ruiz durante la negociación con la Fedefútbol, en la que el exlateral derecho veló por los intereses del excapitán de la Tricolor.

Ruiz confirmó la participación de Gamboa y destacó el trabajo que realizó. Además, explicó que la negociación tomó el tiempo necesario para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

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