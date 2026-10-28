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¿Cuál fue el inesperado papel de Cristian Gamboa para que Bryan Ruiz sea hoy DT de la selección de Costa Rica?

Cristian Gamboa, exjugador de la Selección de Costa Rica, fue determinante para que Bryan Ruiz sea seleccionador de Costa Rica

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Bryan Ruiz lució sonriente en su presentación como DT de la Selección de Costa Rica. Aquí con Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol. JOHN DURAN
Esteban Valverde

Cristian Gamboa, mundialista con la Selección de Costa Rica en 2014 y 2018, tuvo un papel protagónico en la llegada de Bryan Ruiz al banquillo del conjunto patrio para liderar el proceso hacia el Mundial de 2030.

Gamboa fue el asesor de Ruiz durante la negociación con la Fedefútbol, en la que el exlateral derecho veló por los intereses del excapitán de la Tricolor.

Ruiz confirmó la participación de Gamboa y destacó el trabajo que realizó. Además, explicó que la negociación tomó el tiempo necesario para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.