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Puro Deporte

Cristel Espinoza y Carlos Herrera ganan la tercera edición de la Serie CR MTB de ciclismo de montaña

Los pedalistas Cristel Espinoza y Carlos Herrera conquistaron la última fecha y aseguraron el título del certamen nacional Serie CR MTB

La serie CR MTB, de ciclismo de Montaña, coronó a Cristel Espinoza y Carlos Herrera como ganadores.
La serie CR MTB, de ciclismo de Montaña, se disputó en Juan Viñas, provincia de Cartago. Puro Motor Sports
Alejandro Cerdas