Cristel Espinoza y Carlos Herrera ganan la tercera edición de la Serie CR MTB de ciclismo de montaña

El sábado 14 de noviembre, Cristel Espinoza y Carlos Herrera ganaron la última fecha de la tercera edición de la Serie CR MTB 2026 y se coronaron campeones del certamen cuya final se realizó en Juan Viñas, cantón de Jiménez en la provincia de Cartago.

En la categoría Open masculina, Herrera, del equipo Pedregal 7C, obtuvo la victoria con un tiempo de 1:51:14 y aseguró el título absoluto de la Serie CR MTB 2026. Mientras que Keiron Solís ocupó el segundo lugar con un registro de 1:51:34 y Federico Ramírez, del Scott Shimano Cycling Team, finalizó tercero con 1:53:00.

Por otro lado, en la categoría Open femenina, Espinoza, del CBZ Asfaltos – Dekra – Secnet, ganó la etapa con un crono de 2:26:59 y alcanzó el bicampeonato del torneo. Su compañera de equipo Adriana Rojas terminó en la segunda posición con 2:27:00, mientras que Laura Solano, de Ciclo Víctor Vargas, ocupó el tercer puesto con 2:35:51.

La jornada de cierre incluyó una ruta larga de 40 kilómetros con 1.539 metros de desnivel positivo y una ruta corta de 26 kilómetros con 988 metros de desnivel positivo.

En las demás divisiones de la ruta larga, Jeancarlo Camacho triunfó en Sub-23 masculino con 2:22:33. Adrián Martínez, de Bike Store Trek, venció en Gravel masculino con 2:13:19 y María Natalia Rojas, de Adnbikes, ganó en Gravel femenino con 03:26:43.

Además, en las categorías Máster masculinas, los ganadores fueron Eduardo Fernández en Máster 30-34 (2:04:06); Alberto Sandoval en 35-39 (2:03:29); Sergio Campos en 40-44 (2:09:59); Marcos Vinicio Mendoza en 45-49 (1:59:14); y Melvin Rojas en 50+ (2:12:20).

En las ramas Máster femeninas, triunfaron Daniela Chaverri en 30-34 (2:28:00); Arlette Guerrero en 35-39 (2:49:06); Eunice Rojas en 40-44 (2:39:45); Rebeca Rojas en 45-49 (3:16:41); y Yessenia Villalta en 50+ (3:09:29).

En la modalidad E-Bikes, Alexander Padilla ganó en masculino de 19 a 49 años (1:24:46); Jackeline Coronado venció en femenino (2:11:05); y Randall Mora triunfó en masculino 50+ (1:29:56). Mientras que en la ruta corta, Santiago Sibaja obtuvo el primer lugar en Juvenil masculino con 1:24:26.