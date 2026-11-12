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Puro Deporte

Serie CR MTB de ciclismo de montaña tendrá su gran final en Cartago

El evento de ciclismo de montaña Serie CR MTB concluirá este 14 de noviembre con una cerrada definición

La Serie CR MTB tendrá su cierre en Juan Viñas, Cartago el próximo 14 de noviembre.
La Serie CR MTB tendrá su cierre en Juan Viñas, provincia de Cartago, el próximo 14 de noviembre. Puro Motor Sports
Alejandro Cerdas