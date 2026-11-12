Serie CR MTB de ciclismo de montaña tendrá su gran final en Cartago

La Serie CR MTB 2026 de ciclismo de montaña llegará a su final el próximo sábado 14 de noviembre en Juan Viñas, en el cantón de Jiménez de Cartago. Luego de tres fechas de competencia, los ciclistas definirán quiénes se coronan campeones de la tercera edición de esta carrera.

En la categoría Open Masculino, Ricardo Aguilar lidera la clasificación con 257 puntos, seguido por Carlos Herrera con 246, Christopher Dobles con 227, Federico Ramírez con 210 y Andrés Jenkins con 207, cerrando el grupo de los cinco mejores de la competencia.

Por otro lado, en la rama Open Femenino, Cristel Espinoza encabeza la tabla con 293 puntos, seguida por Milagro Mena con 255, Andrea Chavarría con 234, Nicole Matamoros con 229 y Adriana Rojas con 171 unidades.

Esta final tendrá dos modalidades distintas: una Ruta Larga Competitiva, con un recorrido de 40 kilómetros y 1.539 metros de desnivel positivo (suma de los metros que se ascienden a lo largo de una ruta en bicicleta); mientras que los competidores podrán optar también por la Ruta Corta, que constará de 26 kilómetros y 988 metros de desnivel positivo.